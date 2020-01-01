أخبار النصر: الصفقات المحتملة والراحلون في سوق انتقالات صيف 2020

تعرف على أخبار النصر تحثيرًا لسوق الانتقالات الصيفية 2020، وما هي الصفقات الجديدة والمحتملة ومن هم الراحلون عن العالمي في الميركاتو؟

أحمد رضوان | تويتر

لم يمر مسوم على كرة القدم مثل الموسم الحالي في جميع أنحاء العالم، حيث توقفت الأنشطة الرياضية في المعمورة بسبب تفشي فيروس كورونا، وألغيت العديد من الدوريات وأصبحت الساحرة المستديرة في تخبط كبير.

بالطبع لم يسلم الدوري السعودي وتأجل هو الآخر دون تحديد موعد لعودته، لكن الأندية بدأت تخطط مباشرةً لسوق الانتقالات الذي لم يتحدد موعد بدايته، لكن على ما يبدو أنه نافذة الميركاتو ستفتح أبوابها في نفس الموعد المتعارف عليه.

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بالطبع سيؤثر انتشار فيروس كورونا على ميزانيات الأندية في الميركاتو، لكن الأخبار تشير إلى أن فرق دوريي كأس الأمير محمد بن سلمان مازالت تهدف لتعاقدات كبيرة.

من هذه الأندية النصر الذي سيسعى لتدعيم صفوفه مع بداية سوق الانتقالات حتى يكون قادرًا على مواصلة منافسة الهلال ، ولم لا قد يحقق حلم الآسيوية ويفوز بدوري أبطال آسيا.

لكن ما هي الصفقات المحتملة لنادي النصر في الميركاتو ومن يرحل عنه؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

ما هي صفقات النصر المحتملة في سوق الانتقالات الصيفية 2020؟

تشير الأخبار إلى أن النصر لديه أهدافٍ ستة في سوق الانتقالات، منهم من بدأ التحرك إليه ومنهم من سيدخل بسببه في صراع مع أندية سعودية أخرى مثل الجار الهلال .

أنسيلمو - الوحدة

أشارت العديد من المصادر السعودية إلى أن النصر يرغب في ضم أنسيلمو من نادي الوحدة في سوق الانتقالات، والذي قدم موسمًا جيدًا مع الأحمر.

سينتهي عقد البرازيلي في صيف 2021، وهو لا يريد التجديد مع وجود اهتمام من كبار الدوري السعودي ، فبجانب العالمي فهو مطلوب في الهلال والاتحاد والأهلي .

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جمال بلعمري - الشباب

المصادر هذه المرة ليست سعودية، بل جزائرية تبعًا لجنسية اللاعب، وأكدت أن النصر يرغب في ضم نجم الشباب لتدعيم الدفاع الذي ظهرت عليه بعض الثغرات خلال هذا الموسم.

العالمي كان يريد الجزائري في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، لكن صاحب الـ30 عامًا أكمل مع الليث.

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عبد الفتاح عسيري - الأهلي

هناك صراع قوي على توقيع عبد الفتاح عسيري في سوق الانتقالات، وهناك اهتمام قوي من قبل ثنائي القمة الهلال والنصر ، باللاعب الذي سينتهي عقده مع الراقي في يناير 2021.

وبحسب مصادر لجول، فإن الأهلي يحاول تمديد عقد اللاعب ، لكنه يرفض حتى الآن التوقيع على عقدٍ جديد مع الأخضر.

مايكون - النصر

يلعب مايكون بيريرا للنصر على سبيل الإعارة من جلطة سراي منذ 2017، لكن على ما يبدو أن إدارة العالمي ستقوم بالتعاقد معه بشكلٍ كامل مع بداية سوق الانتقالات.

يونس بلهندة - جلطة سراي

أكدت تقارير نشرتها صحيفة كامو برسونيلي التركية، أن النصر يرغب في ضم يونس بلهندة لاعب جلطة سراي في سوق الانتقالات.

وبحسب الصحيفة، فإن العالمي سيقوم بالدفع بأحمد موسى في الصفقة، وذلك بعد فشل النيجيري في الظهور بالشكل المطلوب مع فارس نجد منذ انضمامه.

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دانييل سوباشيتش - موناكو

يسعى النصر إلى إيجاد بديل لبراد جونز في سوق الانتقالات القادمة، ويبدو أنه وجد ضالته في حارس مرمى موناكو دانييل سوباشيتش وصيف كأس العالم 2018 مع منتخب كرواتيا.

لم يظهر صاحب الـ35 عامًا بالمستوى المعروف منذ العودة من المونديال منذ سنتين، وهو الآن على مشارف الدوري السعودي إما من بوابة العالمي أو الشباب .

الصفقات المحتملة للنصر في سوق انتقالات صيف 2020:

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من يرحل عن النصر في سوق الانتقالات الصيفية 2020؟

لم يعلن النصر عن أي أسماء راحلة في سوق الانتقالات حتى الآن، لكن يمكن التكهن ببعض اللاعبين الذين على وشك ترك العالمي في الميركاتو.

قد يكون أقرب الراحلين هو أحمد موسى الذي لم يقدم المرجو منه مع فارس نجد منذ الانضمام، وبحسب الأخبار قد يدخل في صفقة يونس بلهندة، كما أن براد جونز قد يترك الفريق أيضًا خاصةً مع اهتمام حامل لقب الدوري السعودي بدانييل سوباشيتش.