أخبار النصر: الصفقات الجديدة والمحتملة والراحلون في سوق الانتقالات الصيفية 2021

تعرف على الصفقات الجديدة والمحتملة لنادي النصر في سوق الانتقالات الصيفية 2021، ومن يرحل في الميركاتو الصيفي الذي يبدأ في يونيو 2021..

فاجأ النصر جميع عشاقه في الموسم الماضي مفاجأة غير سارة، فمع بداية الموسم بدا الفريق بوجهٍ شاحب استمر معه لفترات كبيرة، وكان العالمي فارس نجد المريض الذي خرج من الموسم خالي الوفاض من البطولات.

تعددت مشاكل نادي النصر طوال الموسم، ففي البداية غاب عبد الرزاق حمد الله الهداف الأول للفريق، وأصبح الفريق عاجز للوصول لمرمى الخصوم، وتراجع إلى مؤخرة جدول ترتيب الدوري السعودي في بداياته.

أقصى العجز الهجومي للعالمي المدرب روي فيتوريا من مقعده، وجلبت الإدارة بدلاً منه ألين هورفات الذي سرعان ما لحق بالبرتغالي، وأنهى النصر الموسم مع مدربه مانو مينيزيس.

أنهى نادي النصر في المركز السادس في الدوري السعودي، وخرج من كأس الملك على يد الفيصلي من نصف النهائي، لكن النقطة المضيئة في موسم فارس نجد كانت تأهله كمتصدر عن مجموعته القوية في دوري أبطال آسيا 2021 والتي ضمت السد والوحدات وفولاد.

يحتاج العالمي لتدعيمات كثيرة في صفوفة، فما هي الصفقات الرسمية والمنتظرة لنادي النصر ومن يرحل في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

محدث - أخبار انتقالات الدوري السعودي

ما هي صفقات النصر في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

تحرك النصر قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، وأبرم صفقة هزت أرجاء الدوري السعودي..

جلال الدين مشاريبوف - باختاكور

يمكن اعتبار صفقة مشاريبوف صفقة صيفية، رغم إنهاء النصر تعاقده معه في سوق الانتقالات الشتوية 2021.

حُرم نادي النصر من تقييد لاعبين جدد في يناير الماضي، وذلك بعد فشله في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، ليضطر إلى إعارة جلال الدين مشاريبوف إلى شباب الأهلي دبي لمدة 6 أشهر، على أن يعود في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

تاليسكا - جوانزو

عندما كان يتردد اسم تاليسكا في الأعوام الماضية كان يرتبط دائمًا باسم الهلال، ومع قرب انتهاء الموسم في الدوري السعودي، كان اللاعب بالفعل على وشك التوقيع للزعيم، لكن وجهته تغيرت في اللحظات الأخيرة.

هبط النصر على البرازيلي وصدم الجميع، ونجح في ضمه مقابل 8 ملايين يورو، وسيمتد عقد تاليسكا مع النصر لمدة 3 مواسم، ويبلغ راتبه 6.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

تفاصيل أكثر عن صفقة تاليسكا من هنا..

صفقات النصر في سوق الانتقالات الصيفية 2021

اللاعب الفريق السعر تاليسكا جوانزو 8 ملايين يورو

ما هي الصفقات المحتملة للنصر في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

ارتبط اسم الهلال بعدد من الأسماء لضمها في سوق الانتقالات الصيفية 2021..

فينسنت أبوبكر - بشكتاش

الصراع على فينسنت أبوبكر مشتعل في الأيام الأخيرة، حيث يتنافس عليه وبقوة النصر والاتحاد.

وبحسب مصادر جول، فإن الناديين قد تواصلا مع وكيله بالفعل، وقدم العالمي عرضًل لمدة موسمين براتب 3.8 مليون يورو، فيما لم يتخطى عرض العميد 3 ملايين يورو لكن لمدة 3 مواسم .

المنافسة لا تقتصر على كبيري الدوري السعودي، ففي الأيام الأخيرة بدأت إدارة بشكتاش التحرك من أجل التجديد مع المهاجم الكاميروني ، كما أشارت تقارير إلى أنه مطلوب في نادي فالنسيا الإسباني .

لوكاس مورا - توتنهام

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن صفقة مدوية يجهز لها نادي النصر خلال سوق الانتقالات الصيفية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية، فإن النصر خاطب نظيره توتنهام الإنجليزي لشراء المدة المتبقية في عقد أحد نجومه.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب هو البرازيلي لوكاس مورا، هو الذي يرغب نادي النصر في ضمه، خلال سوق الانتقالات الصيفية 2021.

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محمد قاسم - القادسية

كشف الإعلامي سعود الصرامي على حسابه في موقع تويتر أن النصر قام بضم لاعب حر في سوق الانتقالات الصيفية 2021، لكن لم تخرج أي تأكيدات من العالمي حتى الآن.

وكتب الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "محمد قاسم ظهير أيسر الفيصلي والاتحاد 26 عامًا، لاعبًا نصراويًا لمدة 3 أعوام، قادمًا من بطل الكأس في عملية انتقال حر".

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كارلوس ستراندبيرج - الحزم

بدأ تفكير إدارة النصر حتى قبل نهاية الدوري السعودي 2021، حيث قدم اللاعب أداءً لافتًا مع نادي أبها الذي كان معارًا له من نادي الحزم، وكان منافس شرس على لقب هداف الدوري.

وبحسب تقارير لصحيفة الرياضية في مايو الماضي، فإن النصر قريب من ضم المهاجم السويدي، لكن هدأت الأخبار عن الصفقة في الأيام الأخيرة.

من يرحل عن النصر في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

مع نهاية الموسم، أعلن نادي النصر عبر حسابه على تويتر عن رحيل 5 من نجومه، منهم اثنان من الأجانب.

والراحلون هم: " براد جونز ، مايكون ، يحيى الشهري ، رائد الغامدي ، عبد العزيز الدوسري ".

شكرًا لكل ما قدمتموه مع ناديكم #النصر



أمنياتنا لكم بالتوفيق 🙏 pic.twitter.com/HCZLdFHgUR — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 31, 2021

قدم جلال الدين مشاريبوف أداءً رائعًا مع نادي شباب الأهلي دبي، وكما ذكرنا، فمن المقرر أن يعود من رحلة الإعارة في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

لكن المفاجئ هو أن اللاعب قد لا يعود للنصر، فالأداء اللافت الذي قدمه دفع عدد من الأندية الإماراتية لطلب التعاقد معها بجانب النادي الذي دافع عن شعاره على سبيل الإعارة.

وبحسب صحيفة "Sports.uz" الأوزبكية، فإن نادي النصر تلقت عروض من 3 أندية بجانب شباب الأهلي دبي من أج اللاعب، وهذه العروض من العين والشارقة والجزيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العالمي لا مانع لديه من بيع مشاريبوف، لكن بسعر لا يقل عن 5 ملايين يورو.

نجم آخر خرج للإعارة في يناير الماضي ومن شبه المؤكد أن لا يعود للنصر، هو كيم جين سو .

فبحسب الإعلامي خالد الرشيد، فإن إدارة العالمي ترغب في إعارته من جديد، وفي حالة عدم وصول عروض فإن الاستغناء سيكون هو الحل.

الراحلون من النصر في سوق الانتقالات الصيفية 2021