أخبار الدوري السعودي: جوميس سيرحل من الهلال وسعود عبد الحميد قد يغادر الاتحاد

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 15 أغسطس 2021:

مهاجم بالدوري السعودي .. الاتحاد يتحرك لضم بديل بريجوفيتش

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بدأت بالفعل في التحرك من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، ليكون بديلًا للصربي ألكسندر بريجوفيتش.

الاتحاد نجح أخيرًا في فسخ تعاقده مع بريجوفيتش، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين على جدولة مستحقات اللاعب الصربي، ليتم الاتفاق على كل شيء، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد قامت بفتح مفاوضات مع الفرنسي يوسف نياكاتي، مهاجم نادي الوحدة من أجل ضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الصحيفة السعودية أكدت على أن إدارة نادي الاتحاد تضع أيضًا على طاولتها مهاجم آخر بمواصفات تهديفية مميزة، من أجل تدعيم صفوف العميد، حال فشل المفاوضات مع يوسف نياكاتي.

رئيس النصر يكشف عن موقفه من ضم الشناوي ويحسم مصير مارتينيز

كشف مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، عن أبرز ما يدور حول العالمي خلال الفترة الحالية، بعد تداول أخبارًا تفيد بأن هناك رغبة للتعاقد مع محمد الشناوي حارس الأهلي المصري، وأيضًا حسم موقف الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن نادي النصر لديه رغبة في التعاقد مع محمد الشناوي، وأيضًا هناك اتجاه للاستغناء عن خدمات مارتينيز.

رئيس النصر قال خلال تصريحات عبر برنامج "شوت" المذاع على قناة "SSC" الفضائية: "لا صحة لما يتردد بخصوص وجود مفاوضات بين النصر ومحمد الشناوي حارس الأهلي".

مسلي آل معمر استدرك حديثه قائلًا: "الشناوي حارس الأهلي، لاعب كبير ورائع، والجميع يعرف إمكانياته جيدًا، ولكننا لم نفاوضه من أجل ضمه".

وكشف آل معمر عن مصير بيتي مارتينيز، حيث قال عنه: "يتبقى 17 يومًا على نهاية فترة الانتقالات الصيفية، وسيتم خلال تلك المدة تحديد مصير بيتي مارتينيز".

وأردف: "إذا كانت عودة مارتينيز من الإصابة سريعة، فلن نتعاقد مع بديلًا له، وأما لو كانت بطيئة، فسنتعاقد مع بديل أجنبي، بالإضافة إلى إعارة بيتي إلى فريق آخر".

الاتحاد يورط عبد الحميد بتصرف قد يدفعه للرحيل نهائيًا

أشارت صحيفة "مكة" السعودية، إلى أن إدارة نادي الاتحاد قامت بإرسال خطابًا رسميًا إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة السعودي، تؤكد خلاله على أنها قدمت عرضًا لسعود عبد الحميد يوافق الحد الأعلى لسقف رواتب اللاعبين.

الاتحاد أكد خلال خطابه على أنه قدم عرضًا بما لا يتجاوز الـ3 ملايين ريال سعودي سنويًا، من أجل توقيع عبد الحميد على عقده الجديد مع العميد.

وأكدت الصحيفة على أن إدارة الاتحاد عملت على حماية نفسها بالخطاب المرسل للجنة الاحتراف، ولكن هذا الأمر قد يأتي بنتيجة عكسية ويغير مسار اللاعب.

تصرف الاتحاد قد يلفت انتباه من يعمل على مفاوضة سعود عبد الحميد من أندية أخرى، لابتكار طرق أخرى تساعده في التحايل على القانون، من أجل التوقيع معه.

بعد فسخ التعاقد .. التعويضات التي سيدفعها الاتحاد لبريجوفيتش

أشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن بريجوفيتش، وافق على جدولة مستحقاته المالية مع نادي الاتحاد، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

بريجوفيتش وافق على الحصول على مبلغ 7 ملايين يورو، ثم 4 ملايين أخرى، وذلك بعدما تنازل عن مليون يورو لنادي الاتحاد، لينتهي مشواره مع النمور.

"جوميس سيرحل عن الهلال .. ومهاجم جديد بدلًا من كويلار"

فجر الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم نادي الهلال، واستمراره مع الزعيم حتى نهاية عقده.

وينتهي عقد جوميس مع نادي الهلال بنهاية الموسم المقبل، حيث سيدخل الفترة الحرة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر.

المريسل قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "جوميس لا يوجد رغبة من جارديم على استمراره، ولن يكمل عقده إلا في حالة واحدة في رحيل المالي موسى ماريجا، إما الآن أو الشتوية".

الناقد الرياضي تابع: "الخيار الأول عند جارديم هو ماريجا، لأن اللاعب وقع عقد جديد لمدة 3 سنوات، وجوميس يتبقى له سنة واحدة فقط في عقده مع الهلال".

واختتم عبد العزيز المريسل تصريحاته قائلًا: "هناك مهاجم أجنبي الهلال يفاوضه، يلعب في مركز 9، وقد يحل بدلًا من الكولومبي جوستافو كويلار".