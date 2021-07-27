أخبار الدوري السعودي: سوزا يسخر من ضم الأهلي باولينيو وأليوسكي يثير الجدل

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم:

هل خطفه النصر؟ .. أليوسكي يُثير جدلًا كبيرًا على تويتر

أصبح اسم المقدوني إزجيان أليوسكي متداولًا بقوة بين جماهير الكرة السعودية على تويتر، خاصة عشاق النصر والأهلي، وذلك بعد ساعات من تأكيدات الصحافة على توصله لاتفاق مع الفريق الجداوي للانضمام إلى صفوفه الموسم القادم.

جُل المصادر الصحفية أكدت أن الأهلي توصل لاتفاق مع الظهير الأيسر على التوقيع له لمدة 3 مواسم مقابل حصوله على 11-12 مليون ريال سنويًا، وقد كان الجميع في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة مساء أمس.

صحيفة عكاظ زادت الجدل حول الأمر بتأكيدها مساء أمس أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الطرفين، مشيرة إلى أنهما لم يتوصلا بعد لصيغة اتفاق نهائية حول العقد.

هذا الأمر أوجد شعورًا بين جماهير الراقي أن ناديًا آخر تدخل في المفاوضات وحاول "قرصنة" الصفقة الدفاعية المهمة، وقد ربطت الجماهير بين ما حدث والأخبار حول بدء النصر البحث عن ظهير أيسر لقيده بدلًا من بيتي مارتينيز.

تفاصيل الخبر من هنا...

عرض اتحادي لمدافع الأهلي

كشفت بعض المصادر الصحفية عن تقديم الاتحاد لعرض لمدافع الأهلي محمد آل فتيل، والذي انتهى عقده مع فريقه ولم يُجدده.

الأهلي حاول تجديد عقد آل فتيل لكن المفاوضات فشلت في الوصول لاتفاق لخلاف حول التفاصيل المالية، وقد قرر النادي الاستغناء عن اللاعب وعدم سفره معه إلى معسكر تونس الإعدادي للموسم الجديد.

"أتمنى أن تدفعوا له" .. سوزا يسخر من تعاقد الأهلي مع باولينيو

تداول المغردون عبر منصة تويتر صورة من حساب جوزيف دي سوزا الرسمي على إنستجرام تُظهر حوارًا بينه وبين أحد جماهير "الأهلي السعودي" حمل سخرية واضحة من جانبه تجاه ناديه السابق.

سوزا نشر منشورًا عبر إنستجرام تحدث خلاله عن مباراة الفريق الودية أمام باشاك شهير والتي ستُقام اليوم، ليرد عليه أحد عشاق الأهلي قائلًا "لدينا باولينيو".

دي سوزا شن هجومه ضد الأهلي.😳



🟢البرازيلي تجمعه علاقة سيئة مع الأهلي، إذ رحل عن صفوف الفريق، دون أن يحصل على مستحقاته على حد قوله



✍️كتب أحد جماهير الأهلي، تعليقًا عبر حساب دي سوزا الرسمي على إنستجرام: "لدينا باولينيو"



🗣️ليرد البرازيلي: "أتمنى أن تدفعوا له مستحقاته" pic.twitter.com/ZMd6ecM2Id — موقع جول السعودي (@GoalSA) July 27, 2021

صاحب الـ32 عامًا رد على المشجع الأهلاوي قائلًا مع وجه ضاحك "أوو أتمنى أن تدفعوا له"، ومن ثم حذف رد المشجع الأهلاوي بالكامل، كما أوضح المشجع في تعليق آخر.

كاريلي يُصر على ضم مهاجم أجنبي للاتحاد

أشارت صحيفة مكة السعودية، إلى أن المدرب فابيو كاريلي مُصر على ضم الاتحاد مهاجم أجنبي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

العميد فسخ عقد مهاجمه الصربي بريوفيتش، وبحسب ما جاء في الصحيفة، فإن إدارة الاتحاد تحركت بالفعل لتحقق طلب كاريلي.

أمير كردي يقترب من الطائي

بحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن أمير كردي ظهير الهلال أصبح قريبًا من الانضمام لنادي الطائي الصاعد حديثًا لدوري المحترفين في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين الناديين جارية بالفعل، ويرغب الطائي في ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد وهو لا يمانعه الهلال بشرط موافقة المدرب ليوناردو جارديم.