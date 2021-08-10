أخبار الدوري السعودي: الكبار يفشلون في قيد لاعبيهم وحقيقة فشل صفقة نداو

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021:

الأهلي يُوضح حقيقة فشل صفقة "نداو" وعودته إلى تركيا

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا ضم الجناح السنغالي الحسن نداو من فاتح قراجمرك التركي، لكن مصادر صحفية تركية تحدثت يوم أمس عن فشل الصفقة وعودة اللاعب إلى تركيا.

صحيفة "آه سبور" كانت قد أكدت استدعاء نادي فاتح قراجمرك للاعبه بعد تأخر النادي السعودي في سداد الدفعة المالية المتفق عليها، والبالغة 2.5 مليون يورو.

موقع كووورة نقل عن مصدر من داخل الأهلي نفيه التام لتلك الأخبار، موضحًا أن اللاعب صاحب الـ24 عامًا وصل جدة يوم أمس وتدرب رفقة زميله باولينيو بعدما تلقى جرعة اللقاح ضد فيروس كورونا.

إذ قال "لا يوجد ما يفسد العلاقة التعاقدية بين الطرفين. اللاعب سيكون حاضرًا في مباريات الأهلي في الدوري".

الهلال والأهلي والاتحاد لن يسجلوا لاعبيهم الجدد!

أكد الإعلامي الرياضي مبارك الشهري أن نادي الهلال السعودي رغم أنه حصل على شهادة الكفاءة المالية إلا أنه لن يتمكن من تسجيل لاعبيه الجدد في قائمته للموسم الجديد، رفقة ناديي الأهلي والاتحاد.

الهلال لم ينجح في النتائج الأولية لشهادة الكفاءة المالية، لوجود ديون عليه لم يتم تسديدها، لكنه نجح خلال أسابيع قليلة في سداد كافة الديون، ومن ثم الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

أما الراقي والعميد فحتى الآن لم يحصلا على الشهادة، وأمامهما مهلة فقط حتى 21 من أغسطس الجاري، لسداد كافة الديون والحصول عليها.

لكن الشهري كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن يستطيع الهلال والأهلي والاتحاد تسجيل لاعبيهم الجدد حتى لو استطاعوا الحصول على شهادة الكفاءة المالية لوجود ثمانية أجانب بعقود سارية".

الأهلي يرفض تعديل عقد الشناوي

أشارت صحيفة اليوم السابع إلى أن النادي الأهلي المصري رفض تعديل عقد حارسه محمد الشناوي وزيادة راتبه، حيث أن أجره زاد منذ حوالي عام.

يأتي ذلك بعد تقديم عرضين من النصر والهلال لضم حارس المنتخب المصري، قام المارد الأحمر برفضهما.

البيشي ينتقل من النصر للتعاون

أعلن نادي التعاون عن التعاقد مع مدافع نادي النصر عون البيشي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وجاء في تغريدة سكري القصيم على تويتر: "أنهت إدارة النادي رسمياً إجراءات ضم لاعب نادي الاتحاد المدافع عون البيشي".

📝 أنهت إدارة النادي رسميًا إجراءات ضم لاعب نادي الإتحاد المدافع #عون_البيشي 22 عام ، ليمثل #التعاون بعقد يمتد لـ 3 مواسم مع أفضلية التمديد لموسمين إضافيين ، حيث تمت مراسم التوقيع بمقر النادي بحضور اللاعب وممثل شركة سبورت دايركشن، الاستاذ "وليد الرشيد" . pic.twitter.com/u68Ujfh3VW — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) August 9, 2021

جدير بالذكر أن اللاعب قام بالتوقيع على عقدٍ يمتد لثلاث مواسم قابلة للتمديد لموسمين.

العبيد يرفض الرحيل من النصر للاتحاد

بحسب تقارير صحفية سعودية، فإن اللاعب عبد الرحمن العبيد رفض الانضمام من النصر للاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

ويمتلك اللاعب في الوقت الحالي عرضين للرحيل من العالمي، أحدهما من نادٍ عاصمي والآخر من الاتفاق.