احذر يا برشلونة من خطأ 2015 .. التراخي أمام الصغار يُنذر بكارثة مستقبلية

ٍسقوط غير متوقع للفريق الكتالوني

نتيجة غريبة على ملعب نيوفو جوسي بين برشلونة وريال بلد الوليد في الجولة 36 من الدوري الإسباني، البطل 1 وأصحاب الأرض 3 في مواجهة لم تكن مهمة للفريق الكتالوني.

برشلونة حسم اللقب بالفعل منذ الفوز على إسبانيول، لذلك دخل اللقاء من أجل الحفاظ فقط على بعض الأرقام القياسية والخروج بأفضل شكل ممكن من الموسم كفريق بطل.

ولكن على الجانب الآخر كانت المباراة حاسمة بأقصى شكل ممكن لبلد الوليد الذي يقاتل من أجل الهروب من شبح الهبوط، لتمنحه ثلاثية أندرياس كريستنسن وسايل لارين وجونزالو بلاتا الأمل نحو البقاء في الليجا.

هزيمة غريبة

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برشلونة دخل اللقاء مستهدفًا العديد من الأرقام، كان أهمها رقم مارك تير شتيجن كأكثر الحراس حفاظًا على نظافة شباكهم في الدوري الإسباني، وهو الرقم الذي يحمله فرانشيسكو ليانو مع ديبورتيفو لاكورونيا في موسم 1993/1994.

شتيجن كانت لديه فرصة معادلة رقم الحارس السابق الذي وصل إلى 26 مباراة بشباك نظيفة، ولكن رصيده توقف عند الرقم 25 لتضيع عليه فرصة تحقيق هذا الإنجاز الأسطوري.

رقم آخر كان على برشلونة الوصول له، هو ما فعله تشيلسي كأقوى خط دفاع لفريق حاصل على لقب الدوري المحلي بالدوريات الكبرى، حيث اهتزت شباكه 15 مرة فقط في موسم 2004/2005، ولكن الفريق الكتالوني اهتزت شباكه الآن 18 مرة هذا الموسم لتضيع عليه هذه الفرصة أيضًا.

ظاهرة أخرى أثارت الشكوك حول جدية كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز خلال هذه المباراة وهي الطريقة التي تلقى بها برشلونة الثلاثية حيث جاء الهدف الأول من نيران صديقة لأندرياس كريستنسن والثاني من ركلة جزاء، وسط حالة من الذهول لدى الجماهير من طريقة أداء الفريق الكتالوني.

التغييرات التي أجراها تشافي كذلك كانت غريبة، وأبرزها على الإطلاق خروج تير شتيجن بين الشوطين دون تعرضه لأي إصابة أو مشكلة بدنية واضحة من أجل إكمال المباراة.

التراخي الذي شاهدناه اليوم حدث لبرشلونة في موسم 2014/2015 عندما تعادل الفريق الكتالوني مع ديبورتيفو لاكورونيا بعدما استهان بالفريق الخصم الذي بقى في الدوري بسبب هذه النتيجة.

وفي الموسم التالي خسر برشلونة اللقب بسبب إحدى المباريات أيضًا أمام ديبورتيفو بالجولات الأخيرة، فهل يُعيد التاريخ نفسه ويتذوق برشلونة من نفس الكأس؟

الصراع الأشرس في الليجا

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المنافسة على لقب الدوري تم حسمها بشكل نهائي لصالح برشلونة، كما ضمن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، والأمور أصبحت مسألة وقت بالنسبة لريال سوسييداد.

فياريال وريال بيتيس هما الأقرب حاليًا من التأهل إلى الدوري الأوروبي، في حالة عدم حدوث مفاجأة من أتلتيك بيلباو تطيح بريال بيتيس من مقعده الأوروبي.

ليبقى صراع الهروب من الهبوط هو الأكثر إثارة في آخر جولتين من المسابقة، حيث منح برشلونة بهذه الهزيمة الأمل لريال بلد الوليد من أجل تفادي الهبوط، باحتلال الفريق المركز السابع عشر بـ39 نقطة.

وتشتعل بذلك المنافسة مع خيتافي الثامن عشر بـ35 نقطة وإسبانيول التاسع عشر بـ34 نقطة، حيث يلعب كل منهما 3 مباريات مقابل مباراتين لبلد الوليد، مما يعني أن برشلونة أعاد الحياة حرفيًا لخصمه بهذه الهزيمة الغريبة والعجيبة لبطل الليجا!