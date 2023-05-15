"احذر يا الهلال ميسي فاشل" .. وصدمة عن مسيرة كريستيانو رونالدو مع النصر

تصريحات مفاجئة عن ميسي ورونالدو تهز الشارع السعودي

أثار الإعلامي محمد الدويش، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بـ"تصريحات مفاجئة" عن الأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

رونالدو انضم إلى النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"، بينما يعمل الهلال؛ على التعاقد مع ميسي، في الصيف القادم، مقابل أكثر من 400 مليون يورو، في الموسم الواحد.

ووصف الدويش في تصريحات مع برنامج "الحصاد الرياضي"، مسيرة ميسي مع منتخب الأرجنتين بـ"الفاشلة"؛ قائلًا: "ماذا فعل غير تحقيق بطولة كوبا أمريكا!".

وعن بطولة كأس العالم "قطر 2022"، والذي توّج الأسطورة الأرجنتينية بلقبها؛ قال الإعلامي الرياضي: "لو أعلن اللاعب اعتزاله.. لما حققها".

وأشار محمد الدويش، إلى أن ليونيل ميسي، لم يحقق أي بطولة مع نادي برشلونة الإسباني، في الفترة من 2019 وحتى الرحيل في 2021.

وعلى جانب آخر.. اعتبر الدويش، أن مشكلة كريستيانو رونالدو مع نادي النصر؛ هي عدم وجود نجوم كبار في خط وسط الفريق، لمساعدته داخل المستطيل الأخضر.

وشدد الدويش، على أن وجود رونالدو؛ ليس معناه أن يسيطر نادي النصر، على كافة الألقاب والبطولات، كما يعتقد البعض.