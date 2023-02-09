احذر .. كريستيانو رونالدو يهدد عرش أندرسون تاليسكا في الدوري السعودي

ثمانية لاعبين في طريق رونالدو قبل أن يعتلي العرش

طفرة كبيرة شهدها أداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي الليلة أمام الوحدة، عكس ما كان يقدمه خلال الثلاث مباريات السابقة.

الدون قاد العالمي لتحقيق الفوز اليوم الخميس، أمام فرسان مكة برباعية نظيفة، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

الرباعية جاءت بتوقيع الدون، ليحرز أول سوبر هاتريك له في الدوري السعودي، ويصل للهدف الخامس له بشكل عام بقميص العالمي.

الهدف الأول بقميص النصر كان في المباراة الماضية أمام الفتح، ضمن الجولة الـ15، من ضربة جزاء، ليواصل بعده صاروخ ماديرا هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي.

رباعية كريستيانو الليلة بمثابة جرس إنذار لزميله في الفريق البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي يعتلي صدارة جدول ترتيب هدافي الموسم حاليًا برصيد 13 هدفًا، إذ يفصل رونالدو عنه ثمانية أهداف فقط، وإذا سار بنفس المعدل الذي حققه الليلة وتجمد رصيد أندرسون، فإن كريستيانو يحتاج لمباراتين فقط كي يزيح البرازيلي عن الصدارة.

حاليًا يحل النجم البرتغالي في المركز التاسع في قائمة الهدافين، يسبقه تاليسكا (13 هدف)، كارلوس جونيور (11)، فراس البريكان (9)، عبد الرزاق حمد الله (9)، أوديون إيجالو (8)، كريستيان جوانكا (7)، أنطوني نواكايمي (6)، يوسف الشمري (6).