احذروها! القهوة تُفشل صفقة انتقال روبينسون لميلان

القهوة حطمت حلم النجم الأمريكي وكادت تودي بحياته.

تحطم حلم الأمريكي أنتوني روبينسون في الانتقال لنادي إيه سي ميلان، لكن فشل الصفقة ربما أنقذ حياته التي كانت في خطر بسبب القهوة.

القصة تعود إلى يناير 2020 حينما كان لاعب ويجان الإنجليزي سينتقل من الدرجة الأولى الإنجليزية إلى ميلان، لكن اللاعب الأمريكي لم يتجاوز الفحص الطبي.

تحدث أنتوني لصحيفة "الجارديان" عن تلك الفترة وقال: "كنت أخضع للفحص الطبي في المستشفي وسألوني إن كنت أعاني من مشاكل بالقلب؟ أجبت بالنفي. لكنهم أرسلوني لمستشفى آخر ومنه إلى ميلان حيث توقعت توقيع العقود".

النجم الأمريكي يُردف أنهم أخبروه أنه لن يوقع العقود لمعاناته من مشاكل بالقلب، فعاد لإنجلترا وكان قريبًا من الخضوع لجراحة لكن الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا أجل ذلك.

خلال فترة الانتظار طُلب منه عدم تناول القهوة. وحينما كان على وشك إجراء الجراحة وجد الأطباء أن ضربات قلبه منتظمة ولا يعاني ضعفًا كما كان؛ ليكتشفوا أن كثرة تناوله للقهوة كانت السبب في ذلك لأن قلبه حساسًا للكافيين.

عاد روبينسون، 25 سنة، للملاعب ولعب كأس العالم الأخيرة في قطر. ويلعب حاليًا بصفوف فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما كادت القهوة تتسبب في إنهاء مسيرته الكروية والضرر بحياته.