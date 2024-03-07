احذروا القرارات المتسرعة.. ماذا نفعل بلاعبي آرسنال في فانتازي الدوري الإنجليزي؟

نصائح الفانتازي متواصلة

تعتبر القرارات المتسرعة، واحدة من أكثر الأخطاء الشائعة في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، التي انطلقت عبر موقع جول، برعاية أمازون السعودية، فكلما تسرعت في إجراء تبديلاتك أو اتخاذ قرارات تخص تشكيلتك على المدى الطويل، كلما كان الندم وفقدان النقاط أكبر.

ونحذر من الانسياق وراء إحدى الأفكار التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة عبر بعض صفحات الفانتازي على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت إلى التخلص من لاعبي آرسنال، بحجة أن الفريق لن يلعب في الجولة 29، وبعدها سيواجه مانشستر سيتي بالجولة 30.

ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

ويتألق فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا في الفترة الأخيرة، على صعيد الدوري الإنجليزي، ومنذ الخسارة الأخيرة أمام فولهام، فاز آرسنال في 7 مباريات على التوالي، من بينها الانتصار على المتصدر ليفربول بنتيجة (3-1)، وكذلك فاز الفريق في 4 من تلك المباريات بتسجيل 5 أهداف على الأقل.

وسحق المدفعجية كريستال بالاس بخماسية نظيفة (5-0)، وبعدها وست هام بسداسية نظيفة (6-0)، ثم اكتسحوا بيرنلي خارج الديار بخماسية مماثلة (5-0)، وجاء الدور في النهاية على شيفيلد يونايتد بتمزيق شباكهم 6 مرات (6-0).

ماذا نفعل مع لاعبي آرسنال؟

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بالنظر إلى النتائج المبهرة التي يحققها آرسنال، وتألق العديد من لاعبيه، على رأسهم بوكايو ساكا، ومارتن أوديجارد، وجابرييل مارتينيلي، وكذلك عناصر الدفاع، ويليام ساليبا وجابرييل ماجاليس وبن وايت، فالنصيحة المؤكدة هي: لا تبيع لاعبي آرسنال.

وفي الجولة 29، سبق وأن أوضحنا في موضوع سابق، بأنها فرصة لاستخدام خاصية الفري هيت، واستغلال ذلك للتقدم في النقاط، والمنافسة على الجوائز المقدمة من أمازون السعودية.

وبذلك لن تحتاج إلى تغيير لاعبي آرسنال في الجولة 29، ويتبقى الجزء الآخر من النصيحة الكاذبة المنتشرة، والتي تتحجج بأن آرسنال سيواجه مانشستر سيتي في الجولة 30.

وهنا نقول إنه ما علاقة ذلك ببيع لاعبي آرسنال؟ فهل من المضمون ألا يسجل لاعبو الفريق اللندني النقاط في تلك المباراة؟! بالطبع لا، من الممكن تماما أن يحصل أي لاعب من الفريق على النقاط في مواجهة السيتي.

ونؤكد أن المنافسة الشرسة بين الثلاثي ليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال، على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ستنعكس بالإيجاب على مسابقة الفانتازي الخاصة بموقع جول، برعاية أمازون السعودية.

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