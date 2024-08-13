"احتيال القرن".. غضب كبير بسبب حفل ختام أولمبياد باريس!

ماذا حدث؟

أعرب عدد من حضور حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) عن استيائهم بسبب "الخداع" الذي تعرضوا له بشأن الحفل الموسيقي.

أعلنت أولمبياد باريس أن فرقة ريد هوت تشيلي بيبرز والمغنية بيلي إيليش والمغني سنوب دوج سيقدمون عروضهم في ختام الألعاب مساء الأحد، لكن الحاضرين فوجئوا بأنهم "أدوا أغانيهم في وقت سابق بلوس أنجلوس الأمريكية، بينما يبث الحفل عبر الشاشات في باريس".

وقالت إحدى مستخدمي TikTok في مقطع فيديو، إن ما حدث هو "احتيال القرن"، مطالبة باسترداد الأموال التي دفعها من أجل حضور الحفل الغنائي (250 يورو)، وأضافت فتاة أخرى: "ماذا حدث للتو؟ الحفل الموسيقي عبر zoom، من الواضح أنني أهلوس".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وما زاد الطين بلة، أن سنوب دوج، الذي تواجد في باريس طوال فترة الألعاب الأولمبية، حيث عمل كحامل شعلة ومراسل خاص لشبكة إن بي سي، بث فقرته الغنائية مسجلة من لوس أنجلوس.

وأسدل الستار على أولمبياد باريس 2024 يوم الأحد الماضي، بعدما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الميداليات، بفضل التفوق على الصين في عدد الميداليات الفضية، بعد أن جمع كل منهما 40 ذهبية.