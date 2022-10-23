احتفوا كما شئتم بريال مدريد ولكن نابولي أفضل فريق في أوروبا!

نادي نابولي الإيطالي يعيش واحدًا من أفضل المواسم في تاريخه، ويقدم أداءً مثاليًا في كل مباراة حتى الآن منذ بداية موسم 2022-23.

مباراة تلو الأخرى، يواصل قطار نادي نابولي تخطي منافسيه سواء في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا، وهذه المرة كان نادي روما هو الضحية.

نابولي حقق الفوز على روما بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأولمبيكو" في قمة الجولة 11 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإيطالي.

الفوز على روما جعل نابولي يواصل التمسك بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة، من تسعة انتصارات وتعادلين، وبفارق ثلاث نقاط عن ميلان الوصيف.

وتمكن نابولي من الوصول إلى الفوز السابع على التوالي في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعدما تعثر بتعادلين أمام فيورنتينا وليتشي في الجولتين الثالثة والرابعة.

نابولي الأقوى في أوروبا!

نابولي، إلى جانب ريال مدريد الإسباني، هما الفريقان الوحيدان في أوروبا اللذان لم يخسرا حتى الآن منذ بداية منافسات موسم 2022-23 في كافة البطولات.

نابولي، وإلى جانب سجله شبه المثالي حتى الآن في الدوري الإيطالي، فإنه يملك العلامة الكاملة في المجموعة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بعد أربع جولات.

نابولي تمكن من الفوز على ليفربول الإنجليزي، وأياكس الهولندي، ورينجرز الاسكتلندي، ليضمن التأهل مبكرًا إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وبالمقارنة مع ريال مدريد، فإن النادي الملكي وبعد مرور 11 جولة أيضًا من الدوري الإسباني، يتصدر جدول الترتيب في "لا ليجا"، بالفوز في 10 مباريات وتعادل وحيد، كما لك يتصدر ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل.

لكن المثير في المقارنة بين الفريقين، هو أن نابولي تمكن من تسجيل 43 هدفًا حتى الآن بواقع 26 هدفًا في الدوري الإيطالي، و17 هدفًا في دوري الأبطال.

أما ريال مدريد، فقد سجل 36 هدفًا في البطولتين، بواقع 28 هدفًا في الدوري الإسباني، وثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا.

قوة نابولي الهجومية، التي يقودها الجناح الجورجي المذهل خفيتشا كفاراتسخيليا، والنيجيري فيكتور أوسيمين، والمكسيكي هيرفينج لوزانو، تثير ذعر المنافسين واحدًا تلو الآخر.

أداء نابولي الهجومي أقوى بشكل واضح وأكثر حدة من هجوم ريال مدريد، الذي يتراجع في الكثير من الأحيان ويترك الكرة للمنافسين، مع الاعتماد في بعض الأحيان على الهجمات المرتدة.

المثير أن نابولي لا يتوقف في أي وقت، وينجح في زيادة غلته التهديفية كلما أراد ذلك، بعكس ريال مدريد الذي يعاني في أوقات كثيرة أمام المنافسين.

خلاصة القول

نابولي فريق ممتع للمتفرجين الذين يحبون مشاهدة كرة قدم سريعة وهجومية ومليئة بالأهداف.

ولعل أداء نابولي الهائل منذ بداية موسم 2022-23 تحت قيادة لوتشيانو سباليتي يمثل مفاجأة سارة لمحبي فريق الجنوب الإيطالي الذي اعتاد على تقديم أداء ممتع.

ومن المتوقع أن يكون نابولي منافسًا فوق العادة على لقب الدوري الإيطالي إذا ما نجح في الحفاظ على سلسلة نتائجه قبل انطلاق كأس العالم 2022، خاصة وأن العديد من نجومه سيحصلون على بعض الراحة لعدم مشاركتهم في مونديال قطر.