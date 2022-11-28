احتفل واحصل على إنذار .. حكم الكاميرون وصربيا يوزع بطاقات صفراء على المحتفلين!

مباراة الكاميرون وصربيا شهدت حصول اثنين من لاعبي المنتخبين على بطاقات صفراء للاحتفال بالأهداف.

شهدت مباراة صربيا والكاميرون، والمقامة على استاد الجنوب لحساب الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم 2022، قيام الحكم الإماراتي محمد عبد الله محمد بتوزيع بطاقات صفراء على لاعبي المنتخبين بسبب الاحتفال.

المباراة التي تقام لحساب المجموعة السابعة من مونديال قطر، شهدت تقدم منتخب الكاميرون في الدقيقة 29 من زمن المباراة عن طريق جان شارل كاستيليتو، قبل أن يعدل ستراهينيا بافلوفيتش النتيجة لصالح صربيا في الدقيقة 45+1، ويضيف سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني في الدقيقة 45+3.

الحكم الإماراتي أشهر البطاقة الصفراء في وجه الكاميروني كريستيان باسوجوج الدقيقة 30، فيما أنذر الصربي لوكا يوفيتش في الدقيقة 45+4، وهما جالسان على مقاعد البدلاء.

ورغم دخول العديد من لاعبي المنتخبين إلى الملعب للاحتفال بالأهداف، إلا أن الحكم الإماراتي الخبير اختار باسوجوج ويوفيتش فقط لإنذارهما.

وتشير التقارير إلى أن الثنائي احتفل بشكل أكبر من اللازم، وأن ذلك فقط هو السبب في حصولهما على بطاقتين صفراوين دونًا عن غيرهما من البدلاء في المنتخبين.