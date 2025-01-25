ماذا حدث؟

شهدت مباراة بلد الوليد وريال مدريد مساء اليوم السبت مشادة مثيرة للجدل بين لاعبي الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق ريال مدريد الفوز خارج الديار بثلاثية نظيفة، سجلها النجم الفرنسي كيليان مبابي، ليواصل الفريق الملكي ابتعاده بصدارة ترتيب الليجا.

وأثناء احتفال مبابي بالهدف الثالث، والذي أحرزه من ركلة جزاء في الدقيقة 90+1، فوجئ النجم الفرنسي وزميله الإنجليزي جود بيلينجهام بأحد لاعبي بلد الوليد يحاول الاشتباك معهما.

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تجمع لاعبو الفريقين في مشادة قوية، بينما تمسك النجم الفرنسي بمواصلة احتفاله، قبل أن تنتهي المباراة بثلاثية مدريدية.

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة، بفارق 4 نقاط عن وصيفه أتلتيكو، و10 نقاط عن برشلونة (الثالث)، والذي خاض مباراة أقل، بينما يقبع بلد الوليد في قاع الترتيب بـ15 نقطة.