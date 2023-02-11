احتفال للتاريخ .. حكومة الأرجنتين تضع خطة تخليد إنجاز ليونيل ميسي في كأس العالم

كيف ستكرم الأرجنتين ميسي بعد إنجاز كأس العالم؟

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يتلقى التكريم النهائي من موطنه الأصلي بعد أن قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم قطر 2022.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم النسخة الماضية على حساب حامل اللقب منتخب فرنسا.

ووفقًا لصحيفة "la Nacion” شهدت الأرجنتين تضخمًا في البلاد وصل إلى ما يقرب من 100 في المائة في عام 2022.

وتدرس حكومة الأرجنتين تقديم "ورقتين من فئة أعلى" في شكل 5000 و 10000 بيزو.

وذكرت الصحيفة أنه لم يتم اتخاذ موقف نهائي من حكومة الأرجنتين بشأن الملاحظات الجديدة التي سيتم تعميمها في البلاد.

وقالت سيلفينا باتاكيس، التي كانت وزيرة الاقتصاد الأرجنتينية السابقة أن ميسي الفائز بكأس العالم قد يكون منافسًا رئيسيًا للظهور في ملاحظة جديدة.

وقالت لراديو كون فوس: "اليوم سمعت رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، يقول في مقابلة أنه يجري تحليل قواسم مشتركة أخرى للأوراق النقدية".

وتابعت: "لا يمكن إخفاء قضية التضخم وراء مشروع قانون لذلك أفهم أنه شيء تتم مناقشته داخل السلطة التنفيذية مع البنك المركزي".

وأضافت: "يبذل بنك الأمة الأرجنتينية جهدًا ولكن بالنسبة لهذه الخدمات اللوجستية من الجيد الحصول على تلك الفواتير".

وأشارت: " سألعب بشيء له علاقة بقلوب الأرجنتينيين وهو فاتورة رمزية تتعلق بكأس العالم على سبيل المثال، سأصنع تذكرة ليونيل ميسي بالكامل".

وأكد النجم الأرجنتيني في تصريحات سابقة أنه لن يعتزل ومن الممكن رؤيته في كأس العالم القادم 2026.