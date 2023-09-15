احتفالًا بمشاركة نيمار الأولى .. الهلال يغزو الرياض بـ"الستة" في دوري روشن

فوز جديد لنادي الهلال في الدوري مع الظهور الأول للساحر نيمار

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فوزًا كاسحًا على الرياض، بستة أهداف مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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بهذه النتيجة.. استعاد الزعيم الهلالي، صدارة دوري روشن السعودي 2023-2024، برصيد 16 نقطة، من 5 انتصارات وتعادل وحيد فقط.

الهلال دخل الشوط الأول بقوة، وأهدر فرصة خطيرة للغاية، في الدقيقة الخامسة، عن طريق نجمه الدولي الكبير سالم الدوسري؛ قبل أن يسيطر على مجريات اللعب تمامًا.

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وبدأ الرياض ينشط نوعًا ما، بعد الربع ساعة الأولى؛ قبل أن يعود الهلال، ويضرب بقوة مرة أخرى، عندما أحرز هدف التقدم في الدقيقة 30، بواسطة الصربي أليكساندر ميتروفيتش، من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، تمكن الظهير الأيسر ياسر الشهراني، من مضاعفة النتيجة للفريق الأزرق، بعد لعبة رائعة مع زميله الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وشهد الشوط الثاني، اللقطة التي كان ينتظرها الملايين؛ وهي المشاركة الأولى للساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع نادي الهلال؛ حيث دخل إلى أرضية الملعب، في الدقيقة 63.

وتفنن نجوم الهلال، في ضياع الفرصة تلو الأخرى في الشوط الثاني، خاصة عن طريق سالم وميتروفيتش، حتى جاءت الدقيقة 68، عندما سجل ناصر الدوسري "الثالث"، في هجمة بدأت بتمريرة سحرية من نيمار.

نيمار عاد وصنع الهدف الرابع للهلال، بتمريرة أكثر من رائعة إلى مواطنه البرازيلي مالكوم، في الدقيقة 83، قبل أن يتحصل بنفسه على ركلة جزاء، ترك تنفيذها إلى سالم الدوسري، في الدقيقة 87، الذي عاد لإحراز السادس في الوقت بدل الضائع.

وقبل إطلاق صافرة النهاية بلحظات قليلة، وبالتحديد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، قلص نادي الرياض النتيجة، بتسجيله الهدف الشرفي، عن طريق علي الزقعان.

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