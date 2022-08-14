"احترم نفسك يا عجوز" .. شقيقة رونالدو ترد على بيريز

المناوشات مستمرة

ردت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم كريستيانو رونالدو على تصريحات رئيس ريال مدريد بخصوص عودة محتملة للنجم البرتغالي لصفوف ناديه.

وخلال تواجده مع الفريق بلقاء السوبر الأوروبي، قام أحد المشجعين بسؤال بيريز عن إمكانية عودة رونالدو للنادي بعد رحيله عن الفريق في 2018 إلى يوفنتوس ليرد بأنه في الثامنة والثلاثين.

ماذا قالت شقيقة رونالدو رداً على بيريز؟

وجاء الرد عبر "إنستجرام" وقالت كاتيا: "هو في الثامنة والثلاثين ولكن يمكنه القفز مترين في الهواء والبقاء هناك لثلاث دقائق، ولا يملك أي دهون في جسده".

وواصلت: "احترم نفسك أيها العجوز، أنت في الخامسة والسبعين".

إلى أين يذهب رونالدو؟

الرؤية تبدو صعبة في الوقت الحالي بسبب عدم رغبة أي من الكبار في التعاقد مع اللاعب الذي اقترب من إكمال 38 سنة، ويعتبر سنه من أهم العوامل التي دفعت الأندية الأخرى لعدم التفكير بضمه.

تشيلسي وبايرن ميونخ يرفضان فكرة قدوم البرتغالي، وكما يبدو أن ريال مدريد لا يفكر فيه بعدما نجح الفريق في المضي قدمًا من دونه بفضل الفرنسي كريم بنزيما.

وتتبقى بعض الفرق الأخرى التي قد ينتقل لها رونالدو قبل إغلاق السوق مثل روما أو نابولي أو بيته السابق سبورتينج لشبونة، ولا يمكن استبعاد أي مفاجأة قبل إغلاق السوق بنهاية شهر أغسطس الجاري.

وشارك اللاعب في سقوط فريقه الكبير مساء السبت ضد برينتفورد برباعية نظيفة لحساب الجولة الثانية من منافسات الدوري المحلي.