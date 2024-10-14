احتجاجات في شوارع إيطاليا .. هجوم على فيفا قبل مواجهة إسرائيل نصرة لفلسطين

اللقاء المنتظر مشتعل خارج الملعب..

خرج الجمهور الإيطالي للهجوم على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل المواجهة المنتظرة أمام إسرائيل، اليوم الإثنين.

الأتزوري من المقرر أن يستضيف المنتخب الإسرائيلي في تمام الساعة العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الإثنين - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

ومنذ صباح اليوم، أخذ الأمن الإيطالي تدابير احترازية تحسبًا لأي احتجاجات أو شغب قد يحدث على هامش المباراة، نظرًا للخلافات السياسية على إثر الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط، والتي تشهد مدينة غزة الفلسطينية أعنفها.

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ومن جانبهم، خرج الإيطاليون إلى شوارع مدينة أوديني، لتأييد الطلب الذي تقدم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بتعليق مشاركة إسرائيل في البطولات القارية، وهو الطلب الذي قوبل الرفض من قبل فيفا.

المحتجون رفعوا عدة لافتات موجهة للاتحاد الدولي، كُتب على إحداها: "دعونا نركل كل من ينتمي لإسرائيل خارج فيفا"، رافعين إعلام الدولة الفلسطينية.

يذكر أن إيطاليا تتصدر مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية برصيد سبع نقاط، فيما تتذيل إسرائيل الترتيب دون أي نقطة.