أجويرو يتهكم على هالاند ويعقب على رحيل ستيرلينج.. ورسالة لسواريز

الأرجنتيني الدولي له انتقادات لاذعة بالنسبة للمهاجم النرويجي

لم ينفصل الأرجنتيني الدولي السابق سيرخيو أجويرو عن عالم كرة القدم رغم إعلانه الاعتزال الرسمي إثر مشاكل صحية في القلب.

البث المباشر الذي يديره بشكل دوري عبر تطبيق "تويتش" يجعل آراء الهداف التاريخي لمانشستر سيتي الإنجليزي دائمًا مطروحة على طاولة النقاش.

تحدث مؤخرًا عقب تتويج ليفربول بكأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي، النادي الذي صال وجال بقميصه.

قال أجويرو في البداية عن إمكانية عودته إلى الملاعب: "في الوقت الراهن لا.. في الفترة المقبلة سنرى ما إذا كان القلب يعمل بشكل جيد أم لا".

وأضاف: "لقد أرسل لي ألفاريز رسالة عقب انضمامه إلى السيتي، سألني عن الحياة في مانشستر، قلت له إن الجو سيكون باردًا".. مردفًا بشكل مازح: "بيب (جوارديولا) يستطيع أن يقوم بتعييني كمساعد له!".

وعبر أجويرو عن دهشته من رحيل الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج إلى تشيلسي فقال: "لم أفهم بيع ستيرلينج، هناك بعض الأوقات التي يقومون فيها بقرارات غريبة" في إشارة إلى مسئولي مانشستر سيتي.

كما تحدث عن النرويجي إيرلينج هالاند الذي فشل باختباره الرسمي الأول بقميص مانشستر سيتي في أن يسجل أي هدف رغم أن فرصتين حقيقيتين كانتا قد لاحتا له، فقال: "لقد اعتاد على ألمانيا، ظن هالاند أنه لوحده، حتى وصل فان دايك وقال له (أهلًا بك في البريميرليج!)".

كما وجه رسالة للاعب لويس سواريز العائد إلى صفوف ناسيونال الأوروجوياني، فقال: "الآن أنت في ناسيونال، سوف أشجع النادي طالما أنت فيه، حين تغادر سأتوقف عن تشجيعهم (ضاحكًا)".