"اجتماع سري وفشل بعض الصفقات" .. فهد المفرج يكشف كواليس الهلال الخفية

أسرار جديدة يكشفها فهد المفرج..

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كشف فهد المفرج، الرئيس التنفيذي لفريق الكرة بنادي الهلال السعودي، عن سر "التحول التاريخي"، في موسم الزعيم، خلال 2023-2024.

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الهلال توّج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين والسوبر المحلي، خلال الموسم الرياضي الحالي، مع التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيلتقي مع الغريم النصر.

المفرج أعلن في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC الرياضية"، عن عقد اجتماع سري، بعد مباراة الهلال وضمك، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن.

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وأوضح الرئيس التنفيذي، أن هذا الاجتماع؛ جاء بسبب سوء أداء الزعيم وقتها، والجدل الكبير بشأن مستقبل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف: "كان هذا الاجتماع من أجل (المصارحة) بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري؛ وبعدها تحسن الأداء والنتائج، وبدأنا في حصد البطولات".

وشدد فهد المفرج، على أن التعاقد مع جيسوس والعديد من النجوم الأجانب، في وقتٍ متأخر من الميركاتو؛ أثر على الانسجام في بداية الموسم الرياضي الحالي؛ إلا أن تفانيهم وشعورهم بأنهم أبناء النادي، سهل الأمر بعد ذلك.

وأخيرًا.. اعترف المفرج، بأن التأخر في التعاقد مع بعض اللاعبين المحترفين، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ جاء بسبب أن النادي، كان يتفاوض مع أسماء أجنبية أخرى؛ ولكنها رفضت القدوم.

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