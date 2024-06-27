اجتماع حاسم للدوري الإسباني لتطبيق القاعدة "الأنجح" في اليورو

نجاح مبهر للقانون الجديد

تناقش اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إمكانية استحداث القانون الجديد الذي أثبت نجاحه بشدة في يورو 2024.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر تجربة قاعدة جديدة في المسابقة المقامة حاليًا في ألمانيا، والتي تنص على منع جميع اللاعبين باستثناء قائد الفريق، من الاقتراب من الحكام للتشكيك في أي قرار، مع منح البطاقة الصفراء لأي لاعب يخالف هذه القاعدة.

شبكة "ريليفو" الإسبانية قالت إن الدوريات في قارة أوروبا بأكملها تدرس دمج اللائحة الجديدة، ويأتي على رأسها الدوري الإسباني، بوجود خطة لتطبيقها بملاعب الليجا الموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن لجنة الحكام ستجتمع قبل بداية موسم 2024/2025، من أجل مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالمسابقة، وسيكون على رأسها هذه القاعدة الجديدة.

وبالنظر إلى عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي تم إشهارها في الدوري الإسباني على مر السنين بسبب الاعتراضات، قد ينتهي هذا الأمر بدخول القانون الذي أثبت نجاحه في اليورو.