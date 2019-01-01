اجتماع بين الحكومة التونسية والصفاقسي لمناقشة أزمة بركان

أحداث مؤسفة شهدتها مباراة الصفاقسي ونهضة بركان في الكونفدرالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

اجتمع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مع رئيس نادي الصفاقسي منصف خماخم، لمناقشة الأحداث والصعوبات التي واجهت الفريق في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وخرج الفريق التونسي من دور نصف النهائي، على يد نهضة بركان المغربي بعد الخسارة في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة، في مباراة شهدت الكثير من الإثارة، وانتهت بمشاجرة بين لاعبي الصفاقسي وحكم المباراة.

وكان الصفاقسي، قد مباراة الذهاب لصالحه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في تونس، عن طريق علاء الدين المرزوقي وحمزة المثلوثي.

ووفقاً لبعض التقارير المغربية، فإن الصفاقسي اتهم بركان بالتآمر ضده، وإشعال إنذار الفندق الذي كان يقيم فيه الفريق، كما كتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك.

ووفقاً للتقارير الصحفية المغربية، فإن بعثة الصفاقسي هاجمت مستودع ملابس الملعب البلدي لبركان الذي استضاف المباراة، يوم الأحد الماضي.

الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في البريميرليج هذا الموسم 🙌



لمن يذهب صوتك؟ 🗳 pic.twitter.com/vqahB17X6P — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 7, 2019

الجدير بالذكر أن نهضة بركان سيواجه الزمالك المصري، في نهائي البطولة يوم 19 مايو في الملعب البلدي لبركان، ومباراة الإياب في مصر يوم 26 من الشهر ذاته.