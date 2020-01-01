ما هو أول نادي غير مصري لعب في صفوفه محمد صلاح؟

لعب صلاح للعديد من الأندية الأوروبية القوية، وكانت بدايته في المقاولون العرب، لكن ما هو أول نادي كرة قدم غير مصري لعب في صفوفه محمد صلاح؟

استطاع النجم المصري محمد صلاح تحقيق نجاح استثنائي في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى آنفيلد بصفقة تاريخية جعلته أغلى لاعب في تاريخ نادي ليفربول وحصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2018، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في الموسم 2018.

وامتدت إنجازاته إلى القارة الإفريقية التي نشأ فيها، وحصل على جائزة الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في أفريقيا لعامي 2017 و2018، جائزة أفضل لاعب أفريقي بواسطة البي بي سي لعام 2017، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018، وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، (هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ) عامي 2018 و2019. اختير من قبل مجلة تايم الأمريكية في عام 2019 ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم.

كانت بداية مسيرة محمد صلاح في الدوري المصري مع المقاولون العرب ، ومنه احترف في أوروبا فما هو أول فريق غير مصري لعب له محمد صلاح؟

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ما هو أول فريق غير مصري لعب له محمد صلاح؟

من بوابة بازل السويسري بدأ محمد صلاح مسيرته في أوروبا ، وهو أول فريق غير مصري يلعب له الفرعون.

قدم صلاح موسمين رائعين مع الفريق، ونجح في الفوز بالدوري السويسري في الموسمين اللذين خاضهما في سويسرا، وخلال الموسم الأول خاض مع الفريق 50 مباراة سجل خلالهم 10 أهدافٍ في جميع المسابقات، وفي الموسم الثاني سجل نفس العدد من الأهداف في 29 مباراة فقط.

تعرف محمد صلاح خلال موسميه مع بازل على البطولات الأوروبية، حيث خاض خلال هذه الفترة 26 مباراة في المسابقات الأوروبية، منهم 12 في دوري أبطال أوروبا الذي سجل فيه 5 أهداف بقميص بازل.

أين لعب محمد صلاح قبل ليفربول؟

انتقل محمد صلاح لتشيلسي كنجم منتظر منه الكثير بما قدمه مع بازل، لكنه لم يقدم أي شيء فرحل صلاح لفيورنتينا على سبيل الإعارة، وهناك تألق وقدم نفسه بقوة في الدوري الإيطالي.

تجددت فترة إعارة الفرعون في السيري آ بعد انتهائها في الفيولا، لكن هذه المرة انضم إلى روما ، وخاض موسم 2015-16 معارًا للذئاب، وذلك قبل أن يشتري الجيالوروسي عقده من البلوز في الموسم التالي مباشرةً، ثم كان على موعد مع محطته الأبرز والتي كانت ليفربول .

كانت بداية تطور صلاح في العاصمة الإيطالية وتحديدًا تحت قيادة سباليتي، والذي علمه كيفية الوصول للمرمى، وبعد رحيله إلى آنفيلد، أكمل كلوب ما بدأه الثعلب الإيطالي وجعل من صلاح هداف الفريق الأول.

الأندية التي لعب لها محمد صلاح: