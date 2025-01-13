أصابع الاتهام تشير لهؤلاء.. كشف كواليس "الساعات المؤلمة" داخل ريال مدريد بعد خماسية برشلونة

ماذا قال فيرناندو؟

تلقى ريال مدريد هزيمة ثقيلة أمام برشلونة بنتيجة 5-2 مساء أمس الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاءت خسارة الميرنجي القاسية رقم التقدم بهدف مبكر، وطرد حارس برشلونة فويتشيك شتشيسني قبل صافرة النهاية بأكثر من 30 دقيقة.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية كواليس "الساعات المؤلمة" داخل ريال مدريد بعد خسارة اللقب الأول هذا الموسم على ملعب الجوهرة المشعة في المملكة العربية السعودية.

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وأوضحت أن "الفريق الأبيض عاش دراما حقيقية في جدة، حيث هُزم بشكل مُذلّ في ليلة لن تُنسى بسهولة، وكانت الدقائق الأخيرة بمثابة قصيدة حزينة للقيادة المدريدية المتواجدة في المنصة الشرفية للملعب، حيث شاهد رئيسا الناديين جوان لابورتا وفلورنتينو بيريز المباراة".

وأضافت: "تواجد إلى جانب بيريز من ريال مدريد (جوني كالافات وسولاري وروبرتو كارلوس وكارلوس أوكانا وبورخا ميرايو، ولم يتفوه أي منهم بكلمة، صمتوا تمامًا أمام ما كانوا يشاهدونه، وبدت عليهم ملامح الجدية وعدم الرغبة في النظر، كانوا مطأطئين الرؤوس وسلكوا بسرعة الطريق نحو الملعب، وانتظروا حتى تسليم الميداليات".

وواصلت: "على أرض الملعب، تكرر المشهد بين أعضاء الجهاز الفني، في أصعب لحظات المباراة، لم يخرج أحد من مقاعد البدلاء ليصرخ أو يشجّع فريقه، هذا النقص في الطاقة انتقل إلى لاعبي الفريق، أو ربما كان العكس، لكن لم يكن هناك أي رد فعل، وشوهد الجهاز الفني مُحبطًا".

وختمت: "بعد نهاية المباراة، كان بيلينجهام الوحيد الذي صفق للاعبي برشلونة عندما كانوا يتلقون ميدالياتهم، وغادر اللاعبون فيما بعد ملعب جدة وهم متأثرين للغاية، لقد كانت ليلة طويلة في ريال مدريد، والأسماء التي تم توجيه أصابع الاتهام إليها تتكرر: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، وقبل كل شيء كارلو أنشيلوتي".