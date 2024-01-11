اتهام بالاضطهاد .. تفاصيل المشادة العنيفة بين فينيسيوس وحكم نصف نهائي السوبر!

الجناح البرازيلي يظهر في لقطة مثيرة للجدل من جديد

شهدت مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بعض الخلافات واللحظات المثيرة للجدل، كان أحد أبطالها فينيسيوس جونيور.

الجناح البرازيلي دخل في خلاف لفظي مع حكم المباراة ألبيرولا روخاس، بسبب اعتراضه على خطأ مزعوم من المهاجم ألفارو موراتا ضد كيباس حارس ريال في الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد.

والتقطت كاميرات شبكة "Movistar+" المحادثة التي دارت بين كيبا والحكم وكذلك فينيسيوس جونيور الذي قام بتوبيخ ألبيرولا واتهمه باضطهاد فريقه.

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وشوهد فينيسيوس وهو يقول للحكم"دائمًا تفعل نفس الشيء، دائمًا"، ورد عليه حكم المباراة قائلًا:"الهدف قانوني ولا يوجد أي خطأ مُرتكب".

يذكر أن ريال تأهل إلى نهائي السوبر بعد الفوز 5/3 عقب الاحتكام لشوطين إضافيين، ويستعد لخوض النهائي يوم الأحد القادم أمام الفائز من برشلونة وأوساسونا.