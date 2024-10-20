اتهام ثانٍ بالاحتيال.. كابوس "الاستثمار" يهدد لابورتا من جديد!

ما مصير الشكاوى؟

كشف تقرير صحفي إسباني أن جوان لابورتا رئيس برشلونة يواجه اتهامات جديدة بتهمة "الاحتيال".

وحسب إذاعة "كادينا سير"، فإن محكمة برشلونة (21) قبلت شكوى ضد لابورتا وشريكه السابق جوان أوليف، لعدم إعادة 50 ألف يورو إلى أحد المستثمرين.

تعود الواقعة إلى الفترة بين عامي 2016 و2018، حين جمع لابورتا وأوليف أموالًا من بعض المستثمرين في شركة يديرونها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

استثمر لابورتا الأموال في نادي روس، الذي أُقصي من دوري الدرجة الثانية في إسبانيا بعد امتناعه عن سداد فواتير وأشهر إفلاسه، كما وضع الأموال في شركة بهونج كونج.

وقبل أسبوعين، جرى اتهام لابورتا وأوليف من قبل أحد المستثمرين (ليس صاحب الـ50 ألف يورو) بالامتناع عن إعادة استثمار بقيمة 4.7 ملايين يورو.