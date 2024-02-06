"بعد اتهامه بالتلاعب ضد السعودية" .. مدرب كوريا الجنوبية يكرر تصرفه الغريب ويبرر!

ماذا فعل مدرب كوريا الجنوبية بعد الهزيمة من الأردن؟..

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بشكل مفاجئ.. كرر الألماني يورجن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، نفس تصرفه الغريب في مباراة ماليزيا؛ وهذه المرة بعد الهزيمة أمام الأردن.

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كلينسمان ابتسم بعد استقبال كوريا الجنوبية، هدف التعادل القاتل أمام ماليزيا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

وقتها.. قيل إن المدير الفني الألماني تلاعب في النتيجة؛ من أجل التأهل كـ"وصيف" لمجموعته، ومواجهة منتحب السعودية، بدلًا من اليابان.

واليوم وبعد الهزيمة من الأردن، في نصف نهائي النسخة الحالية من البطولة الآسيوية، توجه يورجن كلينسمان إلى لاعبي كوريا الجنوبية، لتحيتهم وهو يضحك؛ وذلك على الرغم من توديع المسابقة.

وعن ذلك يقول كلينسمان، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الأمر ببساطة (تلك هي كرة القدم).. هل تعتقد أنه كان يجب عليّ ألا أقوم بذلك؟!".

وبخصوص إمكانية إقالته من منصبة.. شدد كلينسمان، على أنه لا يشغل باله أبدًا بهذا الأمر؛ حيث سيعود مع بعثة المنتخب إلى كوريا الجنوبية، للاستعداد للاستحقاقات القادمة.

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