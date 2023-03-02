"كذب وتشهير".. كريستيانو رونالدو ينفي إقامة علاقة مع فتاة فنزويلية

أزمة جديدة تواجه البرتغالي

نفى كريستيانو رونالدو مزاعم نقلتها وسائل إعلام برتغالية حول أنه أقام علاقة مع فتاة فنزويلية تملك متابعين كثر على مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لصورها الجريئة وتدعى "جورجيلايا".

وقد زعمت الفنزويلية أنها أثناء إقامة لاعبي معسكر البرتغال في فندق إقامتهم بأحد المعسكرات، فوجئت برسالة من كريستيانو رونالدو يدعوها إلى غرفته.

وقد كتبت عبر إنستجرام: "عندما قرأت الرسالة، اعتقدت أنه إذا ذهبت إلى هناك فسنتحدث فقط، ونتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل، وربما يمكنني الحصول على المزيد من الصور، لم أكن أعتقد أنه سيقيم معي علاقة، لكن هذا ما حدث".

وأضافت: "لقد وافقت من جانبي، ولكن على الرغم من ذلك شعرت بالتلاعب ، من خلال شهرة وقوة كريستيانو رونالدو".

وقال المتحدث الرسمي للاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" إن هذا "كذب تام وتشهير".

واشتكت "جورجيلايا" من ضغوطات تعرضت لها لعدم الحديث عن أي تفاصيل حول العلاقة التي جرت بينها وبين النجم البرتغالي.