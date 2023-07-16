اتهامات بتعاطي المخدرات في دوري ملوك بيكيه!

ماذا حدث؟

أثار إيباي لانوس، أحد أشهر المؤثرين في إسبانيا الجدل من حوله مجددًا بعد تصرفه المثير عقب نهاية مباراة فريقه في دوري الملوك الذي يترأسه مع جيرارد بيكيه.

وانتشر فيديو لإيباي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيكتوك" وهو غير واعي وكأنه شرب كثيرًا أو تعاطى المخدرات.

وتوقف إيباي، بسيارته لتحية أحد المعجبين وتم تسجيل الفيديو خلال هذا الوقت، وعلق صديق بيكيه على الواقعة في تصريحات لصحيفة "آس" قائلًا: "بعد المباراة جاء لي طفل وقال لي "إيباي كم عدد المعجبين لك لتعطيني قميص بورسينوس؟" وقلت له 20.000.

وتابع: "اتضح أنه لديه 1.3 مليون معجب أنا سعيد من أجل الطفل ومن هنا أرسل تحية له ولكن ما المشكلة؟ وضع الرجل الضوء على هاتفي في وجهي وكل التعليقات مثل "لقد كنت مجنونًا"، "كنت مخدرًا".

وأضاف: "لا تكمن المشكلة في أن الناس يعتقدون أنني أتعاطي المخدرات وهو أمر يثير اشمئزازي بشدة لأنه لسوء الحظ في طفولتي واجهت العديد من المشاكل في بيئتي لدرجة أنهم يرفضونني بشدة، ما يقلقني هو أنه في يوم أربعاء عادي حيث أتناول شطيرة ديك رومي يعتقد الناس أنني مدمن مخدرات ".

وبدأت النسخة الأولى من بطولة دوري الملوك في 1 يناير 2023 بمشاركة مجموعة من اللاعبين السابقين ضمن الفرق، وشخصيات أخرى معروفة تتواجد للتنافس على اللقب.