اتهامات بالفساد .. أسطورة ألمانيا يهاجم بيب جوارديولا

أسطورة ألمانيا وبايرن ميونخ يتهم بيب جوارديولا بالفساد

اتهم أسطورة المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ، باستيان شفاينشتايجر، المدرب الإسباني بيب جوارديولا بالتأثير السلبي على كرة القدم الألمانية.

ودرب جوارديولا بايرن ميونخ، ثلاث سنوات، حقق خلالهم الدوري الألماني ثلاث مرات، كأس ألمانيا مرتين، ولقب كأس السوبر الأوروبي 2013، وكأس العالم للأندية.

وقال شفاينشتايجر لـ"talkSPORT": "عندما وصل إلى البلاد، كان الجميع يرون أنه كان علينا أن نلعب هذا النوع من كرة القدم، التي تركز على التمريرات القصيرة، ولكن ما حدث في النهاية هو أننا فقدنا قيمنا. أعتقد أن الدول الأخرى كانت تعتبرنا دائمًا فريقًا قتاليًا ركض دائمًا حتى النهاية ".

وأضاف: "لقد فقدنا هذه الفضيلة على مدى السنوات السبع أو الثماني الماضية، لأننا ببساطة نسيناها. كنا أكثر تركيزًا على تمرير الكرة بشكل جميل".

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ خرج من دور الثمانية، بدوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين.