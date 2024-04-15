اتهامات خطيرة بالفساد ونجم الهلال السابق يتورط .. فيديو يثير الجدل ومطالب بالتحقيق

جدل كبير يدور داخل الوسط الرياضي السعودي بسبب قضية فساد.

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اتهامات خطيرة تفجرت في الشارع الرياضي السعودي خلال الساعات الماضية تشير لفساد متغلغل في اتحاد الكرة وسط تلميحات عن تورط الهلال في الأمر.

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البداية كانت من فيديو، يتحدث به أحدهم عن أن هناك مجموعة تعمل في اتحاد الكرة الحالي برئاسة ياسر المسحل بمختلف اللجان سواء التحكيم أو الفنية أو غيرهما، إذ تداوم به صباحًا، وفي المساء تتجه للعمل في أحد الأندية.

البعض زعم أن المتحدث في هذا الفيديو هو حسين الحبشي؛ نجم الهلال الأسبق، لكن تبين بعد ذلك أنه محمد المريشد؛ المدرب السابق للفئات السنية بنادي النصر، إنما اختلط الأمر على البعض نظرًا للتشابه الكبير بينهما.

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وطالب الكثير من الصحفيين اتحاد الكرة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بضرورة التحقيق في تلك الاتهامات أو مقاضاة المريشد حال نشره للفتنة.

يذكر أن البعض يحاول الزج باسم الهلال في قضايا كتلك في ظل اقترابه من التتويج بطلًا لدوري روشن السعودي، حيث يحتل حاليًا صدارة جدول الترتيب برصيد 77 نقطة متفوقًا بفارق 12 نقطة على النصر؛ صاحب الوصافة.

فيما يعد الزعيم هو النادي السعودي الوحيد الذي يواصل مشواره في دوري أبطال آسيا، إذ يُنتظر أن يلاقي العين الإماراتي غدًا الثلاثاء، في ذهاب نصف النهائي.

بينما توج الهلال مؤخرًا بطلًا لكأس الدرعية للسوبر السعودي، وينافس كذلك على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد وصوله لنصف النهائي.

SHAHID