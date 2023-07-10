اتفق مع ناديه الجديد .. حقيقة "خيانة" لاعب الاتحاد والانتقال إلى الأهلي

اتفق أحد لاعبي نادي الاتحاد، خلال الساعات القليلة الماضية، مع فريقه الجديد، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.
الاتحاد حسم 3 صفقات رسمية - حتى الآن -؛ وهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، مع طلب المدير الفني نونو سانتو، الاستغناء عن مجموعة من الأسماء الأخرى.
وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عادل الماس، اتفاق عبد العزيز البيشي، جناح العميد الاتحادي، مع نادي ضمك؛ بعد استبعاده من قائمة الفريق الأول، بقرار من سانتو.
وكتب الماس عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الإثنين: "ضمك .. محطة احترافية جديدة للبيشي".
اسم البيشي كان قد ارتبط طوال الأيام الماضية، بالانتقال إلى النادي الأهلي - حسب الإعلامي محمد البكيري -؛ حيث قيل إن اللاعب طلب مخالصة من الاتحاد؛ من أجل التوقيع للراقي.
ويبدو أن الإدارة الاتحادية، لا تريد انتقال النجوم الذين سيتم الاستغناء عنهم، إلى الأندية المنافسة، على غرار عبد الرحمن العبود وحمدان الشمراني أيضًا.
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