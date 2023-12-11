اتفق معه ثم تراجع .. والد إندريك يكشف الفريق الذي كاد يخطفه من ريال مدريد

شاهدنا مرافق النادي والمنزل الذي سنعيش فيه.. لكن انتهى كل شيء!

فجّر البرازيلي "دوجلاس" والد الشاب "إندريك" عن مفاجأة تتعلق بانتقال نجله من بالميراس إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2024، كجزء من صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون يورو.

وتعاقد ريال مدريد مع إندريك بشكلٍ رسمي على أن ينضم للفريق الإسباني في الصيف المقبل عندما يتم عامه الـ18.

وقال دوجلاس، في تصريحات نقلها حساب خبير الانتقالات فابريزيو رومانو على موقع "X": "تلقينا دعوة من مالك تشيلسي، وذهبنا إلى هناك لرؤية النادي والبلد".

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وأضاف: "شاهدنا مباراة تشيلسي وآرسنال، وأتيحت لنا الفرصة لرؤية المدرب والمرافق وبعض اللاعبين، شرحوا لنا كل شيء، وشاهدنا المنزل الذي سنعيش فيه والكنيسة التي سنرتادها، وكان كل شيء على ما يرام".

وتابع: "أنهينا الاتفاق تماما، لكن لا أستطيع القول إن الصفقة قد أنجزت بنسبة 100%، واعتقدت بالفعل أنني سأعيش في طقس لندن البارد".

واختتم: "فجأة جاءني اتصال في إحدى الليالي من ممثل ابني، وقال إن مالك تشيلسي انسحب من الصفقة بسبب مبلغ شراء إندريك.. ثم وصل ريال مدريد".