اتفاق مبدئي.. برشلونة يقترب من إعلان صفقة نجم اليورو!

بعد تصريح لابورتا..

يقترب برشلونة من إتمام التعاقد مع نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، الذي يقدم مستويات هائلة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن البارسا اتفق مع نيكو ويليامز "من حيث المبدأ" في انتظار التوقيع النهائي على العقود في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضافت: "التقى برشلونة الأسبوع الماضي في برشلونة مع فيليكس تاينتا وكيل نيكو ويليامز، وانتهى الاجتماع باتفاق من حيث المبدأ فيما يتعلق بالشروط الشخصية للصفقة، في انتظار الاتفاق النهائي بين برشلونة وبيلباو".

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وأوضحت أن برشلونة سيعمل على نقطتين رئيسيتين هما دفع الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز مع أتلتيك بيلباو، ثم تسجيل اللاعب في قائمته بمجرد إنهاء أزمة هامش الرواتب.

وكان جوان لابورتا رئيس برشلونة قد صرح بأنه يحب نيكو ويليامز، مشيرًا إلى أن "النادي الكتالوني يمكنه تحمل التعاقد معه (من الناحية المالية)".