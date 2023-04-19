قاطعًا الطريق على الأندية السعودية.. ريال مدريد يفعّل "بند الكرة الذهبية" في عقد كريم بنزيما

النادي الملكي يعرف جيدًا أن إبقاء أهم نجومه أولوية في الوقت الراهن

جدد كريم بنزيما عقده مع ريال مدريد لموسم واحد، حيث طبق النادي قاعدة لم ينص عليها في العقد يتم فيها تجديد ارتباط الفرنسي بالنادي الملكي تلقائيًا بموجب فوزه بالكرة الذهبية.

وتوصل بنزيما، الذي سيبلغ من العمر 36 عامًا في ديسمبر المقبل، إلى اتفاق ضمني مع الرئيس فلورنتينو بيريز بشأن البقاء حتى يونيو 2024 وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، وهو الموعد الفعلي لوصول البرازيلي إندريك إلى ريال مدريد.

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في سياق متصل، يدرك بنزيما أن الموسم المقبل سيكون آخر موسم له في مدريد.

الفرنسي الذي سيظل على أي حال مرتبطًا بالنادي بمجرد إنهاء مسيرته الرياضية، هو أول من يعلم أنه يجب تعزيز الفريق في الهجوم، ووصول البرازيلي إندريك إلى أروقة سانتياجو برنابيو سيعني ربما بداية حقبة جديدة على مستوى خط هجوم ريال مدريد.

ويقطع هذا الاتفاق الطريق على الأندية السعودية التي كانت تمني النفس بأن يكون بنزيما لاعبًا حرًا في الموسم المقبل، بعد أن تم الحديث عن احتمالية وصول الأسطورة الفرنسي إلى أي من الاتحاد أو الهلال أو النصر.

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