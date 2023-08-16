اتفاق جديد بين باريس ومبابي وكلمة السر "ريال مدريد"

لن يتوقف الحديث عن مستقبل كيليان مبابي مازالت الأمور غير واضحة!

يستمر الحديث عن مستقبل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان خلال الفترة الحالية، بعد رغبته التي أظهرها بعدم تجديد عقده حتى عام 2025 مع النادي الباريسي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، مع وجود بند بتجديد العقد لموسم إضافي حال رغبة اللاعب وهو ما لم يرغب به النجم الفرنسي.

وبحسب ما نشرته إذاعة "RMC" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان ومبابي وجدا حلًا للأزمة التي تدور بينهم مؤخرًا لتجنب التأثير على مشروع النادي الرياضي للفريق الباريسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أولوية اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا هي عدم تجديد عقده، لكن يمكن العثور على صيغة قد يستفيد منها باريس سان جيرمان اقتصاديًا، وهي أن تتركز المفاوضات الآن على تنازل مبابي عن جزء من المكافآت التي يجب أن يتقاضاها.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن مبابي مستعد للتنازل عن جزء من المكافآت التي يتقاضاها والتي تصل إلى ما يقرب من 150 مليون يورو من أجل الرحيل عن باريس سان جيرمان.

ريال مدريد يتابع باهتمام تطورات مستقبل كيليان مبابي، لكن هناك ثقة داخل صفوف النادي الإسباني بأن اللاعب الفرنسي سيلعب بقميص الملكي بالموسم المقبل، لذلك لم ينظر النادي إلى إمكانية التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 200 مليون يورو.

واختتم التقرير أن ريال مدريد على يقين الآن بأن مبابي سيظل ثابتًا على موقفه وسينضم إلى صفوفهم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وسيستمر داخل صفوف باريس سان جيرمان هذا الموسم متنازلًا عن جزء من مكافآته لكي يستفيد الجميع.