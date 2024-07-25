اتفاق مُربح للطرفين .. تشيلسي يعرض صفقة تبادلية مع ريال مدريد

كيبا يضحي من أجل الجلوس على دكة الملكي!

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن تشيلسي وجد ضالته لحل أزمة حراسة مرماه، في الأوكراني أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، ويأمل في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان لونين أحد أبطال الموسم الماضي في ريال مدريد، حيث عوض غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وساهم بشكل مباشر في تتويج الفريق بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويدرك لونين أنه لن يكون الحارس الأساسي في ريال مدريد خلال الموسم المقبل، حيث أنه بمجرد عودة تيبو من الإصابة استعاد مكانه في عرين الملكي خلال آخر 4 مباريات بالليجا وكذلك في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند.

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وتشير الصحيفة الإسبانية، إلى أن ريال مدريد حدد قيمة بيع لونين بحوالي 30 مليون يورو، وهو المبلغ الذي لا يريد تشيلسي دفعه، لذلك سيقترح أن تتم الصفقة في صورة تبادلية بحيث يتم تضمين حارسه الحارس كيبا أريزابالاجا، مع تحمل مبلغ إضافي.

وكان أريزابالاجا معارًا إلى ريال مدريد في الموسم المنصرم، ولن يكون لديه أي مشكلة في الجلوس على دكة بدلاء الملكي في المستقبل، خصوصًا أن عقده مع تشيلسي ينتهي في صيف 2025.

وأوضحت الصحيفة، أن كيبا لن يعارض الانتقال إلى ريال مدريد، حتى لو كان ذلك يعني قبول تخفيض راتبه، حيث يحصل في تشيلسي على راتب أعلى.