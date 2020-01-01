اتفاق أنيس البدري مع إدارة الترجي يُقربه من الاتحاد

البدري توصل إلى اتفاق مع إدارة الترجي التونسي من أجل التوقيع لنادي الاتحاد

قالت تقارير صحفية تونسية أن هناك انفراجه قريبة في مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي مع نادي الترجي التونسي من أجل التعاقد رسميًا مع اللاعب أنيس البدري.

وتوصلت إدارة العميد الاتحادي إلى اتفاق مع اللاعب الدولي التونسي أنيس البدري من أجل الانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن نادي الترجي عطل الصفقة.

صحيفة “حقائق أون لاين” التونسية، قالت أن البدري توصل إلى اتفاق مع إدارة الترجي التونسي من أجل التوقيع لنادي الاتحاد.

وبحسب الصحيفة فأن اللاعب اقترح على إدارة النادي التنازل عن كافة مستحقاته المالية والتي تقدر بـ 100 ألف دولار، بالإضافة لسداد 200 ألف دولار من أمواله الخاصة، ليصل إجمالي الصفقة 800 ألف دولار.

نادي الترجي التونسي، كان قد أعلن رفضه عرضين من فريق سعودي، لشراء عقد اللاعب أنيس البدري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بسبب عدم القناعة بالمقابل المادي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الترجي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ أيام بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله رفضه عرضين من فريق سعودي، الأول بـ 200 ألف دولار، والثاني 500 ألف دولار.

الترجي: رفضنا العرض السعودي وأنيس البدري غادر دون إذن

ويرى النادي التونسي أن المبالغ المعروضة ليست في قيمة اللاعب، ولا يلبي طلبات الترجي، بالإضافة إلى ضمانات الدفع والإشكاليات التي عرفتها بعض الفرق التونسي، للحصول على مستحقاتها من التفريط في لاعبيها.