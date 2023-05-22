اتضحت الخطة .. الكشف عن مخطط برشلونة "الناجح" لإعادة ميسي

عودة ميسي إلى برشلونة ستجذب ملايين إلى برشلونة المثقل بمتاعب مالية

لا يرغب برشلونة في إعادة ليونيل ميسي، هداف الفريق التاريخي إلى النادي مرة أخرى لأسباب رياضية فقط؛ فالمال داعم قوي لإعادة ليو نظرًا لقيمة واسم اللاعب التسويقية في أي مكان.

وينتهي عقد قائد الأرجنتين ليونيل ميسي مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي. ويتردد اسمه مرتبطًا بناديه برشلونة الذي رحل عنه قبل سنتين لأسباب اقتصادية وعدم قدرة ناديه على تمديد عقده.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن برشلونة لا يرغب في إعادة ليو لأسباب رياضية فقط، بل لتأثيره الاقتصادي الذي قد يصل إلى 230 مليون يورو في السنة الواحدة تدخل خزانة النادي الكتالوني.

التقرير الاقتصادي للنادي الذي أطلعت عليه الصحيفة يتوقع أن تساهم عودة ليو في زيادة 150 مليون يورو من عقود الرعاية الجديدة بجانب 80 مليون يورو من التذاكر، علمًا بأن النادي سينتقل من ملعبه كامب نو إلى ملعب برشلونة الأولمبي الأصغر حجمًا الموسم المقبل بسبب إصلاحات كامب نو.

ويتوقع برشلونة الذي يعرض على ميسي راتبًا 25 مليون يورو أن يكون صافي أرباحه 100 مليون يورو.