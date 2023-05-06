"اتركوه يسافر حيث يشاء.. إنه الأفضل في التاريخ!" زميل ميسي يفتح النار على باريس

الأرجنتين غير مستعدة لأي إهانة توجه لبطلها الأهم

اعتذر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على وسائل التواصل الاجتماعي عن سوء التفاهم الذي حصل مع إدارة ناديه بشأن رحلته إلى السعودية، ورحب باريس سان جيرمان باعتذار اللاعب الذي سينضم مجددًا إلى هيكل الفريق ابتداءً من يوم الاثنين.

ومع ذلك، فإن الانتقادات القوية لميسي لم تكن موضع إعجاب في الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو زميله السابق في برشلونة والأرجنتين.

في حديثه لراديو "D Sports"، لم يتردد ماسكيرانو في الإشارة إلى أنه بمرور الوقت سيندمون على معاملتهم لميسي بهذه الطريقة في العامين اللذين قضاهما في باريس سان جيرمان.

وقال الدولي الأرجنتيني السابق: "إنه لأمر مخز أنهم لم يدركوا نوع اللاعب الذي كانوا محظوظين بوجوده في فريقهم، أعتقد أنه قبل عشر سنوات لم يتخيل أي من المشجعين الباريسيين أنه يمكن أن يكون لديهم أفضل لاعب في التاريخ، وبدلًا من ذلك أمضوا هذين العامين في انتقاده!".

وأردف: "في غضون عشر سنوات سوف يندمون على ذلك، أي فريق في العالم سيعطي أي شيء للحصول على ميسي لمدة خمس دقائق، إذا كان هناك شيء لا يمكن انتقاده فهو احترافيته، فمن الصعب العثور على شخص بمهنيته عندما يكون بهذا المستوى، ربما يكون أفضل لاعب في التاريخ، من المستحيل انتقاده، دعوه يذهب حيث يكون سعيدا هو وعائلته".