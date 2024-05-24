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أحمد فرهود

اتخذ قراره .. رافائيل لياو يحسم مستقبله بعد عرض الهلال

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صراع عالمي لـ"خطف" رافائيل لياو..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

حسم النجم البرتغالي رافائيل لياو، جناح نادي ميلان الإيطالي، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد عرض الهلال السعودي "الفلكي"، لضمه إلى صفوفه.

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تقارير عالمية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، في اليومين الماضيين؛ بشأن تحرك نادي الهلال، للتعاقد مع لياو "24 سنة"، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ في صفقة قد تصل قيمتها إلى 175 مليون يورو.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، مساء اليوم الجمعة، عن أن لياو؛ ليس لديه أي نية للرحيل عن نادي ميلان، في صيف العام الحالي.

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جاليتي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، التزام النجم البرتغالي الشاب، بمشروع العملاق الإيطالي، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلًا؛ وذلك رغم اهتمام أندية عديدة، بالتعاقد معه.

جدير بالذذكر أن اسم لياو، ارتبط أيضًا بفريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ لتعويض النجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، الذي أعلن الرحيل رسميًا، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

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