اتخذوا القرار بالإحساس .. تسريب محادثات الحكم تشعل أزمة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

تسريب محادثات حكم الكلاسيكو مع غرفة "فار"..

دائمًا ما تكون مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، مليئة بالأحداث المثيرة؛ إلا أن مواجهة أمس الأحد، تسببت في ضجة كبرى بالأوساط الرياضية العالمية.

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ريال مدريد فاز على أرضه ووسط جماهيره بملعب "سانتياجو برنابيو"، مساء أمس الأحد، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني؛ ليوسع الفارق في الصدارة، إلى 11 نقطة كاملة.

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وشهد كلاسيكو الأحد، لقطة تحكيمية جدلية؛ عندما أبعد الأوكراني أندريه لونين، حارس نادي ريال مدريد، "كرة" من النجم الشاب لامين يامال، زعم نادي برشلونة أنها تجاوزت خط المرمى؛ إلا أن حكم الساحة سوتو جرادو، رفض احتسابها هدفًا.

وفي هذا السياق.. نشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الإثنين، المحادثة التي تمت بين جرادو وحكام تقنية الفيديو "فار"، في اللعبة التي طالب برشلونة، باحتسابها هدف في الشباك المدريدية.

المحادثة تظهر حكام "فار"؛ وهم يؤكدون لجرادو، أن جسم لونين يغطي على الكرة، وأن البحث مستمر، من أجل الحصول على زاوية واضحة، يُمكن الاعتماد عليها لاتخاذ القرار.

وقام حكام تقنية الفيديو بتجربة أكثر من زاوية؛ إلا أنهم لم يستطعوا اتخاذ قرار في اللقطة؛ ليطلب منهم سوتو جرادو، أخذ كل وقتهم، لأنها لعبة مهمة للغاية في الكلاسيكو.

وبعد محاولات جديدة من مسؤولي "فار"، لرؤية اللقطة بشكل واضح؛ قالوا لحكم الساحة: "سنستأنف بضربة ركنية.. ليس لدينا أي دليل على أن الكرة قد دخلت".

جدير بالذكر أن جوان لابوتا، رئيس نادي برشلونة، كان قد هدد بتصعيد القضية، وطلب إعادة الكلاسيكو؛ حال التأكد من أن الكرة تجاوزت خط مرمى نادي ريال مدريد.