اتحاد جدة يسعى لنسيان خسارة كأس الملك قبل مواجهة الريان

اتحاد جدة خسر لقب كأس الملك أمام التعاون

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى فريق اتحاد جدة السعودي نسيان خسارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام التعاون، الخميس الماضي على ملعب "فهد الدولي".

وكان الاتحاد قد تلقى هزيمة أمام التعاون بهدفين مقابل هدف في النهائي الذي أقيم أول أمس، بعد أن كان متقدمًا بهدف دون رد في الشوط الأول.

وطالب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، لاعبيه نسيان الخسارة أمام التعاون والتركيز في المباريات القادمة.

وشدد المدرب التشيلي على لاعبيه بكامل التركيز في لقاء الريان القطري خلال الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الخامسة، على ملعب "جاسم بن حمد" في نادي السد حيث ستكون مباراة هامة للطرفين.

إقرأ أيضًا - ساسي: الزمالك قادر على تجاوز النجم وأشكر رئيس النادي

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر الوحدة بـ9 نقاط، بينما الريان الأخير بثلاثة نقاط فقط.