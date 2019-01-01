سييرا يُعلن رباعي الاتحاد الأجنبي في دوري أبطال آسيا

جدل كبير حول اختيارات المدرب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وضع خوسيه سييرا المدير الفني لاتحاد جدة حدًا للقيل والقال وأعلن خياراته لرباعي الفريق الأجنبي في دوري أبطال آسيا.

ويستعد الاتحاد لمواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في الأسبوع الأول من أغسطس القادم.

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وأثيرت الكثير من الإشاعات حول الرباعي الأجنبي المنوي قيده في القائمة الآسيوية، لكن سييرا حسم كل هذا الجدل مساء اليوم.

إذ أعلن اختيار الرباعي رومارينيو وكارلوس فيلانويفا ولويس خيمينيز وإيميليانو فيتشو لتمثيل النمور آسيويًا هذا الموسم، علمًا أن الثنائي الأخير انضم للفريق هذا الصيف.

ولم يحظ قرار المدرب بالكثير من الترحيب من جماهير الفريق التي تساءلت عن أسباب استبعاد المدافع المغربي مروان داكوستا رغم حاجة الفريق لخدماته.

وكان الاتحاد قد أنهى معسكره الخارجي الإعدادي للموسم الجديد في إنجلترا وتوجه بعدها للإمارات حيث ستُقام مباراتي الذهاب والإياب في دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يلعب الفريق غدًا آخر مبارياته الودية استعدادًا لمواجهة الفريق الإيراني، حيث سيلتقي الوحدة الإماراتي الذي يستعد بدوره للعب ضد النصر السعودي في نفس المرحلة من البطولة القارية.