اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الدوري المصري الممتاز

تعرف على موعد قرعة الدوري المصري

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن اتحاد الكرة المصري، عن الموعد النهائي لمراسم قرعة مسابقة الدوري الممتاز 2019/2020.

وحقق لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، النادي الأهلي، بعد منافسة شرسة مع الزمالك الذي احتل المركز الثاني، وبيراميدز الثالث.

اتحاد الكرة قرر إجراء قرعة الدوري للموسم الجديد، في الواحدة ظهر يوم الخميس المقبل، في أحد فنادق القاهرة، بحضور مندوبي الـ18 فريق المشاركين بالبطولة.

الموسم المصري انتهى أمس الأحد، بعد تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما.

ويتولى عمرو الجنايني رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، والتي تم اعتمادها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".