اتحاد الكرة يرفض فكرة إلغاء بطولة كأس مصر

الجبلاية ترد على الأنباء التي طالبت بإلغاء كأس مصر

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى رفض اتحاد الكرة المصري رفض فكرة إلغاء بطولة كأس مصر، بسبب ضيق الوقت قبل تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وانتشرت بعض الأخبار الصحفية، حول إمكانية إلغاء بطولة كأس مصر، بسبب استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

10 كرات ذهبية يملكها كلاً من رونالدو وميسي.. ولكن ماذا لو لم يتواجد هذا الثنائي، من اللاعب الذي كان يستطيع السيطرة على أكبر عدد من هذه الكرات؟ 🤔 pic.twitter.com/55fnDB0NEA — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 4, 2019

وقرر الاتحاد المصري التمسك بمواصلة كأس مصر، خاصة عند وصولها للمراحل النهائية، والسماح للجنة المسابقات بأن تنهي الدوري في أي وقت دون التقيد بموعد محدد.

وطلب هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، من لجنة المسابقات إنهاء بطولة كأس مصر قبل أمم أفريقيا، لإرسال اسم الفريق الذي سيشارك في الكونفدرالية قبل الموعد المحدد وهو 30 يونيو.

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وسيطلب أبو ريدة من الاتحاد الأفريقي، تأجيل إرسال أسماء المشاركين في دوري الأبطال إلى ما بعد بطولة كأس الأمم، في حالة عدم حسم المراكز الأولى.