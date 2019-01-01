اتحاد الكرة: تأجيل كأس مصر ليس قرارنا

لماذا تم تأجيل كأس مصر؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، على أن قرار تأجيل مباريات كأس مصر، جاء من الدولة المصرية، وليس من اتحاد الكرة، بعد حالة الاحتقان بين الجماهير.

سويلم قال خلال تصريحات لإذاعة "راديو هيتس": "قرار التأجيل قرار دولة، واتحاد الكرة ليس له علاقة بهذا القرار، خوفًا من الفتنة بين جمهوري الأهلي والزمالك، بعد حالة الاحتقان الشديد.

ثروت سويلم تابع: "لا نريد تعكير الأجواء قبل أشهر من استضافة كأس أمم إفريقيا 2019، حيث من الممكن أن تقام البطولة بعد انتهاء البطولة الإفريقية".

عمرو السولية يتعرض لإصابة في العضلة الأمامية خلال مران الأهلي صباح اليوم🚑 pic.twitter.com/A26ONNmZKQ — جول مصر (@goaleg) February 28, 2019

يأتي ذلك بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى، بعدما كان مقررًا أن يواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة يوم الأربعاء، والأهلي أمام بيراميدز الخميس.

وتسببت أزمة استبدال مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري بمباراة الكأس، في أزمة مع اتحاد الكرة، وهو الأمر الذي سبب احتقان بين جماهير الكرة في مصر.