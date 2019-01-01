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اتحاد الكرة: القميص الذي تم الكشف عنه لن يظهر في كأس الأمم الأفريقية

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KHALED DESOUKI
هناك قميصاً آخر ستلعب به مصر في كأس الأمم الأفريقية القادمة
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشار ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن القميص الخاص بالمنتخب المصري، الذي تم الكشف عنه مساء أمس، لن يلعب به الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

وكشف الاتحاد المصري عن القميص الجديد للمنتخب، مساء أمس الإثنين، وذلك بعد الاتفاق مع شركة بوما في عقد يمتد إلى عام 2022.

وقال سويلم في تصريحات إذاعية: "يوجد طقم آخر، تم اختيار تصميمه من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، القميص الجديد يمثل الهوية المصرية وتاريخنا المشرف، وسيحصل على إعجاب الجميع".

وواصل: "تم الاتفاق مع الشركة، على إعداد نسخة من القميص، يتناسب سعرها مع جميع طبقات الشعب المصري".

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وهاجم الكثير من جمهور الكرة المصرية، القميص الخاص الجديد بالمنتخب، مشيرين إلى أنه لا يليق باسم أو تاريخ الفراعنة.

الجدير بالذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية، الصيف القادم خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

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