اتحاد الكرة: القميص الذي تم الكشف عنه لن يظهر في كأس الأمم الأفريقية

هناك قميصاً آخر ستلعب به مصر في كأس الأمم الأفريقية القادمة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشار ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن القميص الخاص بالمنتخب المصري، الذي تم الكشف عنه مساء أمس، لن يلعب به الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

وكشف الاتحاد المصري عن القميص الجديد للمنتخب، مساء أمس الإثنين، وذلك بعد الاتفاق مع شركة بوما في عقد يمتد إلى عام 2022.

وقال سويلم في تصريحات إذاعية: "يوجد طقم آخر، تم اختيار تصميمه من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، القميص الجديد يمثل الهوية المصرية وتاريخنا المشرف، وسيحصل على إعجاب الجميع".

وواصل: "تم الاتفاق مع الشركة، على إعداد نسخة من القميص، يتناسب سعرها مع جميع طبقات الشعب المصري".

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن القميص الجديد للمنتخب الوطني الذي سيرتديه خلال المواسم الأربعة المقبلة بناء على التعاقد مع شركة "بوما" العالمية بدءا من العام الحالي وحتى نهاية عام 2022. pic.twitter.com/7HO40Dt1yv — EFA.eg (@EFA) March 18, 2019

وهاجم الكثير من جمهور الكرة المصرية، القميص الخاص الجديد بالمنتخب، مشيرين إلى أنه لا يليق باسم أو تاريخ الفراعنة.

الجدير بالذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية، الصيف القادم خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.