أبواب برشلونة مفتوحة أمام ألفيش، ولكن ما رأي تشافي؟

يظل الظهير المخضرم داني ألفيش، أحد أقرب المرشحين للانتقال إلى صفوف برشلونة تحت قيادة المدرب الجديد تشافي هيرنانديز.

ألفيش حاليًا بلا أي فريق بعد انتهاء عقده مع نادي ساو باولو البرازيلي، ويطمح اللاعب في العودة مرة أخرى لمساعدة ناديه القديم.

صاحب الـ38 سنة يعرض خدماته كصفقة مجانية، لتقديم المزيد من الدعم للفريق الكتالوني بخبرته في هذا المكان.

ما هو رأي تشافي في الصفقة؟

المدرب الإسباني العائد هو الآخر لبرشلونة، تولى المهمة مؤخرًا ليخلف الهولندي رونالد كومان، ويؤمن أن فريقه بحاجة إلى التدعيم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن تشافي لم يحسم حتى الآن موقفه من عودة ألفيش، وهو صاحب الكلمة الأخيرة بهذه الصفقة.

ألفيش يريد الاستفادة من العودة واللعب على أعلى مستوى ممكن، من أجل الظهور مع البرازيل في كأس العالم 2022 المقام بقطر.

وعلى الجانب الآخر قد يفيد برشلونة من الناحية الرياضية في مركز الظهير الأيمن، ولمساعدة اللاعبين الشباب المتواجدين بالفريق.

هل يعود ألفيش إلى برشلونة؟

"موندو ديبورتيفو" أكدت أن أبواب برشلونة مفتوحة أمام اللاعب، وهناك إمكانية للتعاقد معه في شهر يناير القادم بالمجان.

ومن المتوقع أن تفيد الصفقة برشلونة على المدى القصير، بسبب معاناة سيرجينو ديست هذا الموسم في الظهور بأفضل مستوياته، وكذلك لرحيل إيمرسون رويال إلى توتنهام في الصيف.

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