ماذا فعل رئيس الهلال في ديربي النصر؟

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أثار فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال غير الربحية، والمدير التنفيذي فهد المفرج، حالة واسعة من الجدل، خلال لحظات حاسمة من عمر مباراة الديربي أمام النصر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).

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وتقدم النصر بهدف مبكر في الثانية 24 عن طريق أوتافيو، ثم انتزع الهلال تعادلًا في اللحظات الأخيرة، عن طريق ألكساندر ميتروفيتش من علامة الجزاء في الدقيقة 90+10، من عمر الديربي الذي أقيم على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وتداول نشطاء مقطع للحكم الإسباني جوزيه مارتينيز، أثناء التوجه لتقنية الفيديو، من أجل مراجعة لقطة المخالفة التي ارتكبها السنغالي ساديو ماني، جناح النصر، للمدافع سعود عبد الحميد، قبل احتساب ركلة جزاء الهلال.

الأزمة تكمن في اللقطة نفسها؛ حيث تواجد فهد بن نافل وفهد المفرج، خلف تقنية الفيديو، أثناء مراجعة الحكم للواقعة، الأمر الذي فتح باب الكثير من الجدل بين الجماهير، خاصة بعدما شكك البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، في صحة قرار ركلة الجزاء، لوقوع المخالفة خارج منطقة الجزاء.

وأثناء واقعة قيام ساديو ماني بضرب وجه مدافع الهلال، حالة من الخلاف بين النقاد وخبراء التحكيم، بين وقوع المخالفة على خط منطقة الجزاء، وصحة قرار الحكم باحتساب الجزائية، أو وقوعها خارج المنطقة، فيما أكد تحكيميون أن ماني كان يستحق بطاقة صفراء ثانية والطرد في اللقاء.

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ورفع الهلال رصيده إلى 90 نقطة، محافظًا على فارق الـ12 نقطة مع النصر الوصيف، بعدما نجح الزعيم في حسم لقب دوري روشن السعودي، للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

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